Ученые получат первые результаты исследований голубого льда из Антарктиды в феврале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Ученые получат в середине февраля первые результаты исследований голубого льда, собранного во время первой метеоритной экспедиции в Антарктиде в конце декабря 2015 года - начале января 2016 года. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией криоастробиологии института ядерной физики (ПИЯФ) Сергей Булат.

"Были проведены десятки исследований голубого льда, в том числе во французском Гренобле, где сейчас я нахожусь. Мы начали анализировать результаты лабораторных исследований, первые точные данные появятся к середине февраля", - сказал он.

Ранее Булат сообщил, что ученые будут исследовать космическую пыль, содержащуюся в составе голубого льда, образцы которого были собраны в Антарктиде. Французы для исследований предоставили чистые и холодные помещения, а также оборудование для исследования космической пыли из антарктического голубого льда. По словам члена комитета по метеоритам РАН, профессора Виктора Гроховского, в голубом льде концентрация внеземного вещества в несколько сотен тысяч раз выше, чем на всей остальной планете. Он добавил, что антарктический лед - многовековой транспортер того, что "когда-либо падало с неба на Землю".

Антарктическая метеоритная экспедиция - первый в истории современной России научный проект по поиску метеоритного вещества на самом южном континенте. Она проходит в составе 61-й Российской антарктической экспедиции, бюджет экспедиции оценивается примерно в 8-12 млн рублей, большую часть из которых - на научные разработки - предоставил Уральский федеральный университет. Российские ученые пробыли в Антарктиде с 20 декабря 2015 года по 10 января 2016 года, работы проходили на территории Земли Королевы Мод, которая находится в 100 км от российской станции Новолазаревская. Всего ученым удалось собрать более 300 образцов пород для дальнейших исследований, два из которых уже классифицированы как метеориты.