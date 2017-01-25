Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые получат первые результаты исследований голубого льда из Антарктиды в феврале

Наука
25 января, 15:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
Лед был собран во время первой метеоритной экспедиции в Антарктиде. Ученые будут исследовать космическую пыль, содержащуюся в составе этого льда
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Ученые получат в середине февраля первые результаты исследований голубого льда, собранного во время первой метеоритной экспедиции в Антарктиде в конце декабря 2015 года - начале января 2016 года. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией криоастробиологии института ядерной физики (ПИЯФ) Сергей Булат.

"Были проведены десятки исследований голубого льда, в том числе во французском Гренобле, где сейчас я нахожусь. Мы начали анализировать результаты лабораторных исследований, первые точные данные появятся к середине февраля", - сказал он.

Ранее Булат сообщил, что ученые будут исследовать космическую пыль, содержащуюся в составе голубого льда, образцы которого были собраны в Антарктиде. Французы для исследований предоставили чистые и холодные помещения, а также оборудование для исследования космической пыли из антарктического голубого льда. По словам члена комитета по метеоритам РАН, профессора Виктора Гроховского, в голубом льде концентрация внеземного вещества в несколько сотен тысяч раз выше, чем на всей остальной планете. Он добавил, что антарктический лед - многовековой транспортер того, что "когда-либо падало с неба на Землю".

Антарктическая метеоритная экспедиция - первый в истории современной России научный проект по поиску метеоритного вещества на самом южном континенте. Она проходит в составе 61-й Российской антарктической экспедиции, бюджет экспедиции оценивается примерно в 8-12 млн рублей, большую часть из которых - на научные разработки - предоставил Уральский федеральный университет. Российские ученые пробыли в Антарктиде с 20 декабря 2015 года по 10 января 2016 года, работы проходили на территории Земли Королевы Мод, которая находится в 100 км от российской станции Новолазаревская. Всего ученым удалось собрать более 300 образцов пород для дальнейших исследований, два из которых уже классифицированы как метеориты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
9
Ученые изучат найденные на Ямале жетоны с изображением Людовика XIV и древние украшения
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Hurriyet: семерых россиян судят в Турции по обвинению в подготовке терактов
2
В Татарстане предотвращен теракт на заводе, выпускающем стратегические бомбардировщики
3
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
4
В Перми начата проверка по факту смерти женщины, которую после инсульта не спасали 3 часа
5
"Дождь": Сечин опроверг использование "мигалки" на незаконных основаниях
6
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
7
Лавров назвал Трампа "мастером сделки" и сравнил с Путиным
Темы дня
Реклама