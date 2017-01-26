NHK: в Японии впервые в мире на межвидовом уровне вырастили орган из стволовых клеток

ТОКИО, 26 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Группа ученых из Токийского университета смогла вырастить здоровую поджелудочную железу в теле крысы, используя мышиные стволовые клетки. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.

Ученым впервые в мире удалось воспроизвести структурную часть живого организма на межвидовом уровне - вырастить орган одного существа в теле другого. После пересадки в тело мыши поджелудочная железа полностью функционировала. По мнению ученых, успех этого эксперимента открывает возможность для выращивания человеческих органов в телах животных для последующей пересадки, однако перспективы такой трансплантологии вызывают много этических вопросов у международного медицинского сообщества.

Следующим шагом исследовательской группы станет попытка вырастить органы обезьяны в теле свиньи. В Японии в исследовательских целях разрешено использование человеческих стволовых клеток в телах животных, но клонирование и создание искусственных живых организмов запрещено законом.