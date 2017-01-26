Над созданием энергоустановок для севера РФ будет работать международная команда ученых

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Международная команда ученых разработает эффективные энергетические установки для отдаленных районов Сибири и Дальнего Востока, где до сих пор электроэнергию получают от генераторов. В нее войдут ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Томского научного центра Сибирского отделения РАН (ТНЦ СО РАН), а также специалисты из Японии, Испании, Германии, Индии и Тайваня, рассказал ТАСС заведующий лабораторией перспективных технологий горения ДВФУ Сергей Минаев.

"Работы (над созданием установок - прим. ТАСС) продолжатся в рамках создаваемой сетевой международной лаборатории, в которую, кроме ученых из ДВФУ, Японии и ТНЦ, войдут ученые из Испании, Германии, Индии и Тайваня. Результатом этих работ будет прорывная технология в создания горелочных устройств нового поколения", - отметил эксперт.

По его словам, разрабатываемые энергоустановки нового поколения будут отличаться высокой эффективностью, не будут иметь открытого пламени, смогут работать с самыми разными типами углеводородного топлива. Помимо этого, мощность устройств можно будет легко регулировать в зависимости от потребностей.

"Замена электрических источников излучения, которые сейчас используются в промышленности, на радиационные горелки с контролируемой мощностью позволит снизить потребление энергии в два раза и, соответственно, удешевить производство изделий во многих отраслях промышленности - от пищевой до металлургической",- отметил Минаев.

Новые технологии для энергетики

Работа над новыми энергоустановками началась несколько лет назад. Исследования проходили в международной лаборатории горения и энергетики (IC&E lab) под руководством приглашенного профессора Каору Марута (Япония) в ДВФУ и в Томском научном центре. Ученые ДВФУ выполнили фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования по горению газа в пористых средах. Эти исследования создали фундамент для развития новых технологий сжигания газа и позволили создать первые прототипы устройств нового поколения от компактных, экологических бытовых бойлеров, до эффективных источников инфракрасного излучения для бесконтактного нагрева обрабатываемых изделий в промышленности.

Все эти исследования проводились в содружестве с Томским научным центром. "Сотрудничество между ДВФУ и ТНЦ основано на взаимодополняющих исследованиях и разделении задач. Так ученые из ТНЦ имеют большой опыт в создании новых пористых материалов для горелок, а ученые из ДВФУ создают дизайн новых горелочных устройств на основе полученных теоретических и экспериментальных знаний", - отметил Минаев.

По словам разработчиков, в настоящее время первые образцы бойлеров проходят испытания перед началом их промышленного производства. Новое оборудование уже ждут в отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока, где многие населенные пункты до сих пор получают энергию от генераторов. Последние являются дорогостоящими сами по себе, кроме того, их невысокая эффективность делает дорогим их использование. Поэтому для таких территорий необходимы современные энергетические установки небольшой мощности - от 100 до 1000 КВт.