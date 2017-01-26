В РАН назвали приоритетные направления программы изучения Арктики

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Экология, нефтегазовые ресурсы и новые функциональные материалы являются основными направлениями для изучения Российской академией наук (РАН) в рамках программы научных исследований Арктики, принятой по инициативе президента академии Владимира Фортова. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал координатор программы, академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор Александр Ханчук.

"Российская академия наук имеет программу научных исследований Арктики, в основе которой лежат три основных направления - изучение окружающей среды, нефтегазовых ресурсов и полезных ископаемых, а также разработка новых функциональных материалов для использования в условиях Арктики", - сказал он.

Изучение окружающей среды в Арктике

Как отмечает Ханчук, в изучении окружающей среды в Арктике есть два основных аспекта - радиоактивное загрязнение и изменение климата. "Изменение климата заставляет искать новые подходы в организации жизни и работы в условиях Арктики. Если говорить про загрязнения, то они есть, но никакой угрозы не представляют, мы в какой- то части Арктику замусорили, но работа по очистке ведется широкими темпами. Нам необходимо разрабатывать новые средства изучения окружающей среды - дистанционное зондирование из космоса, развертывание беспроводных систем наблюдения и многое другое", - пояснил профессор.

Существенные изменения, по его словам, внес запрет на испытания ядерного оружия и технологий, связанных с атомным судостроением. "Есть определенные территории, где это проводилось, сейчас там идут работы по утилизации радиоактивных отходов, постоянные наблюдения, в том числе есть проекты нашей академии наук, где это радиоактивное загрязнение изучается. Но угрозы они сейчас не представляют", - уточнил Ханчук.

В частности, РАН разрабатывает специальные методы утилизации радиоактивных отходов. "Например, титановая керамика из продуктов очистки жидких радиоактивных отходов, накопленных в Арктическом регионе. С помощью использования данной технологии общее сокращение объемов отходов возможно в тысячу раз", - считает ученый.

Потепление в Арктике, по мнению доктора наук, больших угроз не вызывает. "Есть изменения в последние годы: большое таяние льдов, освобождается Северный морской путь, это хорошо в перспективе, но это не является исторической новостью, такие периоды были в сравнительно недалеком историческом прошлом. Такое потепление меняет ландшафты Арктики, поэтому нужно прогнозировать последствия и разрабатывать методы по их уменьшению", - добавляет Ханчук.

Неизведанные богатства территории

Второе важное направление научных исследований РАН в Арктике - это нефтегазовый сектор и месторождения полезных ископаемых и редкоземельных металлов. "Надо понимать, что регион богатейший, но на самом деле реальные запасы нефтегазовых ресурсов не оценены, в основном все прогнозы касаются западной части Арктики. В восточной части исследования только начинаются", - рассказал профессор.

Ханчук добавляет - основная изученная территория Арктики сосредоточена в береговой зоне и касается только небольших глубин, поэтому сказать точно, сколько в Арктике нефти и газа сложно. "Если оперировать понятием, "насколько нам хватит нефти и газа", то можно успокоиться - хватит на неопределенное будущее, никаких проблем с ресурсами у нас нет. Важно развивать технологии добычи углеводородов в условиях Арктики, чтобы это было экономически выгодно, пока те технологии, которые есть, экономически неоправданны. Другое дело, что надо вкладываться в изучение Арктики на будущее", - уточнил собеседник агентства.

Важной часть программы являются и другие полезные ископаемые. "У всех на слуху, конечно, Норильск, "Норильский никель", но в Арктике масса месторождений золота, платины и других стратегических металлов, мы также не можем предположить, сколько там еще есть запасов", - добавил Ханчук.

Среди наиболее перспективных месторождений - Томторское. "Это месторождение редкоземельных элементов, запасы которого оцениваются в миллиарды долларов", - отметил он, уточнив, что также в Арктике есть хорошие перспективы по алмазам.

Среди работ, проводимых РАН в этой сфере, - разработка научных основ поиска полезных ископаемых. "Во-первых, это работа с действующими ГОКами с точки зрения улучшения технологий изучения и разведки полезных компонентов, их экологической приспособленности к условиям Арктики. Кроме поиска и разведки, надо разрабатывать и технологии более глубокого извлечения ресурсов", - заметил Ханчук.

Инновационные материалы

Третьим основным направлением изучения Арктики в программе РАН является разработка новых функциональных материалов для работы в условиях Арктики. "Понятно, что для Арктики нужны морозостойкие, композиционные материалы из разных составных частей, сплавы из металлов, проекты по разработке таких материалов у нас есть. Данные технологии используются практически во всех сферах: от одежды до строительства сооружений, домов, дорожных покрытий", - пояснил Ханчук.

Важным в этой работе, по его словам, является и разработка машинных механизмов, а также таких материалов, как специальные порошки для тушения пожаров в Арктической зоне. "Пожаротушение в Арктике является большой проблемой. Если у вас кругом лед и снег и что-то загорится, то как тушить этот пожар? Воду вы использовать не можете, потому что она просто замерзнет сразу, поэтому придуманы специальные незамерзающие порошковые смеси", - рассказал собеседник агентства.

Здоровье человека в Арктике

Еще одним из важнейших направлений развития является улучшение здоровья человека в Арктике. "Это целое направление - адаптация людей, которые приезжают, например, работать вахтовым методом, или тех, кто родился в Арктике. Здесь ситуация достаточно сложная, так как в целом заболеваемость в этом регионе выше, чем в среднем по РФ", - заметил Ханчук.

Прежде всего, у людей, приезжающих в Арктику, есть проблемы с органами дыхания и кровообращением. "Большие перепады давления, геомагнитные бури - это причины, которые влияют на здоровье. Есть проблемы и с легкими, это связано с климатом Арктики, так что вопрос адаптации приезжих очень важен", - заявил профессор.

У коренных народов, по его словам, наблюдаются болезни, связанные с органами пищеварения. "Они во многом поменяли традиционное питание, появились непривычные для них продукты, алкоголь. Но катастрофы никакой пока нет, это все проявляется на фоне средних показателей по России", - отмечает он.

У детей коренных народов часто отмечается отставание в возрастном развитии по сравнению с детьми из средней полосы России, поэтому для решения этой проблемы, как добавляет Ханчук, разрабатываются специальные медицинские методы. "Глобальной задачей в Арктической зоне РФ на ближайшие годы является улучшение качества жизни населения, потому что именно от этого будет зависеть то, насколько технологично мы будем изучать и осваивать арктические ресурсы", - резюмировал академик.