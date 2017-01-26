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Белорусские полярники впервые вышли в прямой эфир в коротковолновом диапазоне связи

Наука
26 января, 13:39 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова
По словам начальника 9-й Белорусской антарктической экспедиции Алексея Гайдашова, событие подтверждает серьезность намерений Белоруссии в регионе
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МИНСК, 26 января. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белорусская антарктическая станция вышла в прямой эфир в коротковолновом диапазоне связи впервые в истории отечественных полярных исследований. 

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Об этом сообщил начальник 9-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов в поздравлении коллективу Национальной академии наук (НАН) Белоруссии по случаю Дня науки.

"Это событие знаменательно еще и тем, что по полярной традиции первый выход на связь на коротких волнах оповещает международное сообщество о появлении нового национального объекта на карте Антарктиды и подтверждает серьезность намерений страны в данном регионе", - приводит слова Гайдашева пресс-служба НАН.

Полярник отметил, что результаты исследований белорусских ученых в Антарктике широко признаны и востребованы мировым научным сообществом. "Проводя целенаправленную и долгосрочную политику в этом направлении, Белоруссия уверенно укрепляет свои позиции в рядах стран - участников Договора об Антарктике и на международной арене", - отмечает он.

Прочно закрепиться в Антарктике

Как рассказала корреспонденту ТАСС пресс-секретарь НАН Наталья Марцелева, нынешний год президентским указом объявлен Годом науки, День науки в республике отмечают в последнее воскресенье января, однако мероприятия к этому событию активно проходят в настоящее время.

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Она напомнила, что Год науки стартовал в Антарктиде с продолжения работ по реализации значимого национального проекта по освоению сурового континента. Белорусы намерены прочно закрепиться в Антарктике, для чего строят свою антарктическую станцию, которая базируется близ горы Вечерней в Восточной Антарктиде (в 27 км от российской станции "Молодежная").

В 2019-2020 годах белорусские полярники намерены осуществить первую полноценную зимовку. Как отметил в поздравлении Гайдашев, в январе 2017 года белорусские полярники "в сложнейших климатических и природных условиях успешно выполнили монтаж первых конструкций второго объекта национальной исследовательской станции". "Этим мы обеспечили хороший задел к дальнейшему развитию белорусской полярной инфраструктуры и перспективному переходу к круглогодичным зимовочным исследованиям", - подчеркнул ученый.

Белорусский флаг в Антарктиде в честь науки

В Антарктиде в честь Дня науки белорусские полярники подняли флаги Белоруссии и Академии наук.

В начале ноября из Минска в Санкт-Петербург на борт российского корабля "Академик Федоров" было отправлено около 40 тонн экспедиционного груза, включая конструкции второго объекта Белорусской антарктической станции. Вскоре в Антарктиду отправился и личный состав экспедиции, который увеличили до шести человек, что связано с большим объемом работ.

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