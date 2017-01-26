В 2017 году изучение белых медведей на Вайгаче начнется на месяц раньше

АРХАНГЕЛЬСК, 26 января. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Ученые намерены весной 2017 года продолжить работы по изучению белых медведей на острове Вайгач, в этом году, как ожидается, погода позволит начать исследования почти на месяц раньше. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев.

"Облеты и мечение начнутся уже в начале апреля. Это раньше, чем в прошлом году, когда мы летали в конце апреля. В первый день была прекрасная погода, мы встретили 15 медведей. Потом погода испортилась, и больше медведей увидеть не удалось", - сказал он.

Исследования популяции медведей необходимы как с чисто научной точки зрения, так и для безопасности поселка Варнек. В ходе облетов подсчитывается количество полярных хищников, на отдельных самок устанавливаются ошейники со спутниковыми передатчиками. У самцов шея мощнее головы, поэтому ошейник они легко снимают.

Также благодаря таким ошейникам медведи "помогают" ученым и в других исследованиях, например, при оценке состояния льда. Так, в апреле 2016 года исследователи надели ошейник на медведицу с медвежатами, сигнал с него поступает до сих пор. "В июне медведи с Вайгача ушли на дрейфующий лед, и эта самка ушла на Новую Землю, сейчас она сидит около Белушьей Губы - там, видимо, есть какая-то свалка, и уходит максимум на 10 км, видимо, проверить состояние льда. Ждем, когда она выйдет на лед, ледовый покров на море у южной оконечности Новой Земли начал формироваться только 15 января", - рассказал Мордвинцев.

В середине мая для подсчета белых медведей также будут проводиться облеты в Чукотском море, там мониторинг чукотско-аляскинской популяции ведется в рамках российско- американского соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов. На конец мая запланированы работы на западном побережье Обской губы в районе поселка Сабетта. "Медведи периодически подходят прямо к населенному пункту, если судить по фотографиям, там ходят в основном самцы", - пояснил Мордвинцев. В планах ученых также изучение адаптационных возможностей белых медведей в летнее время на Новой Земле и Земле Франца- Иосифа: на этих архипелагах, особенно на Новой Земле, чаще всего в теплый период встречаются истощенные особи, поэтому важно выяснить, чем они летом питаются, и в каком состоянии находятся животные.

Всего в мире насчитывается около 25 тыс. белых медведей. В России их, по разным оценкам, от 3 до 7 тыс. особей.