РАН будет поддерживать Трубникова в работе на посту замглавы Минобрнауки

МОСКВА, 26 января /ТАСС/. РАН будет поддерживать Григория Трубникова, назначенного заместителем министра образования и науки РФ, в его работе на этом посту.

"Это очень удачный выбор. Мы будем его поддерживать", - заявил ТАСС президент РАН Владимир Фортов, комментируя назначение.

Он напомнил, что Трубников - молодой физик-экспериментатор с опытом организационной работы и устойчивой репутацией за границей, вице-директор Объединенного института ядерных исследований РАН.

В 2016 году Трубников стал академиком. Действительные члены РАН пожизненно избираются общим собранием Академии, как правило, из числа членов-корреспондентов, которым Трубников был с 2011 по 2016 годы. Он останется академиком после назначения на пост, напомнил Фортов.

Трубников и НИКА

В институте Трубников вел с 2009 года проект "Нуклотрон-НИКА". В его рамках в подмосковной Дубне строится новый ускоритель тяжелых ионов НИКА на основе уже существующего (с 1993 года) Нуклотрона (на данный момент это единственный в России сверхпроводящий ускоритель протонов и тяжелых ионов).

Цель НИКА - изучение свойств плотной барионной материи. Введение в эксплуатацию, согласно сайту проекта, ожидается в 2020 году. Первые эксперименты начнутся уже в 2018 году. После того, как коллайдер НИКА будет запущен, ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, - кварк-глюонную плазму.

В 2016 году решением президента России Владимира Путина коллайдер НИКА включен в список научных мегапроектов (megascience). Он стал первым российским "megascience-проектом", попавшим в дорожную карту Европейского стратегического форума по исследовательским инфраструктурам, ESFRI.

В проекте НИКА участвуют 26 стран мира, включая Германию, Китай и США. Общая стоимость проекта превышает 20 млрд рублей, треть финансирования обеспечивает Россия.

НИКА против рака

В ноябре 2016 года Трубников рассказал ТАСС, что НИКА будет использоваться не только в интересах фундаментальной, но и прикладной науки. Ученые разработают на его базе методику лечения раковых опухолей пучком частиц, а также исследуют влияние радиации на электронику, что необходимо для осуществления полетов к Венере и Марсу.

Отвечая на вопрос об отличии НИКА от Большого адронного коллайдера, Трубников сказал, что разница в уровне энергии сталкиваемых частиц. "БАК разлагает материю на элементарные частицы, бозоны, а для нас важно взаимодействие частиц", - пояснил Трубников. "Коллайдер НИКА не конкурирует с БАК, между ними взаимодополняемость", - резюмировал ученый.