Экспедиция во главе с тезкой Миклухо-Маклая исследует культуру папуасов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Экспедиция во главе с прямым потомком и полным тезкой российского антрополога и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая исследует изменения в культуре и быте папуасов Папуа-Новой Гвинеи, произошедшие с тех пор, как их исследовал Миклухо-Маклай.

"Мы возьмем с собой в экспедицию около 50 фотографий предметов, хранящихся в Кунсткамере, которые Миклухо-Маклай привез из экспедиций, и проведем среди жителей Папуа-Новой Гвинеи опрос, используются ли ими эти предметы и как", - рассказал ТАСС потомок ученого, уточнив, что экспедиция стартует из Москвы 23 мая нынешнего года.

Исследовательская работа в Папуа-Новой Гвинее будет финалом экспедиции, которая будет носить мемориально-просветительско-образовательный характер. "Мы стартуем из Москвы в Окуловку, малую родину ученого, город, появившийся благодаря строительству первой в России Николаевской железной дороге, которое вел отец ученого Николай Ильич. По окончании стройки он возглавил Московский вокзал в Петербурге. Проедем по 15 городам России в шести федеральных округах и в каждом прочтем лекции о Миклухо-Маклае и встретимся с местными этнокультурными объединениями, представляющими народы России", - отметил он.

Вторым этапом экспедиции станет поездка по азиатским и островным государствам - Китаю, Таиланду, Лаосу, Малайзии, Индонезии и Папуа-Новая Гвинея. Туда путешественники рассчитывают прибыть 20 сентября, в тот самый день, когда в 1871 году там впервые высадился Миклухо-Маклай. Третий этап - исследовательская работа в Папуа-Новой Гвинее. Ее возглавят сотрудники Кунтскамеры и МГУ Алена Лебедева и Андрей Туторский, специалисты по этому региону.

Кроме опроса жителей, участники экспедиции, куда, помимо ученых, входят профессиональные путешественники, специалисты по логистике и организации встреч на маршруте следования, встретятся с семьей потомков знаменитого мальчика Туя - ребенка, которого ученый встретил первым в Папуа-Новой Гвинее. "Эта семья имеет эксклюзивные права на рассказ подробной истории о Миклухо-Маклае и даже кормится этим", - отметил собеседник агентства. Экспедиция привезет с собой барельеф, на котором изображено, как Миклухо-Маклай рисует мальчика Туя, его оставят в Папуа-Новой Гвинее в качестве памятного знака.

"На берегу, где высадился Николай Николаевич Миклухо-Маклай, есть табличка, рассказывающая об этом, ее поставили советские моряки в 70-е годы. Семья Туя приводит туда туристов и берет за это деньги", - отметил собеседник агентства. Возможно, барельеф ее заменит. Художник Дмитрий Любарский, сделав барельеф, обеспечил себе участие в экспедиции. Путь до Папуа-Новой Гвинеи участники экспедиции пройдут на автомобилях, а обратно в Россию вылетят из Австралии, где встретятся с австралийской ветвью родственников ученого (он женился в Австралии).

Об ученом

Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1888 гг.) - русский этнограф и антрополог, путешественник. Учился в Петербургском университете, организовал экспедиции в Новую Гвинею и Океанию. Впервые изучил население и природу северо-восточного берега Новой Гвинеи (с тех пор называемого "Берегом Маклая"), где прожил несколько лет, посетил Филиппины, Индонезию и др.

Привезенные из экспедиций богатейшие этнографические и антропологические коллекции хранятся в Музее антропологии и этнографии в Петербурге.