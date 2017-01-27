Васильева попросила вузы перестать "плакаться" из-за нехватки финансирования на науку

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева призвала руководство вузов меньше "плакаться" из-за недостатка финансирования на науку и, в частности, на поддержку молодых ученых.

"Давайте смотрите сайты, условия конкурсов, у нас на науку в этом году выделено 357 млрд, науку гражданскую. Из них большая часть идет на молодых исследователей", - сказала в пятницу Васильева на совещании деканов вузов РФ в Российской академии наук.

Она добавила, что гранты для поддержки молодых ученых очень большие в этом году. "Только делать за вас никто ничего не будет. Поэтому вместо того, чтобы плакаться, связывайтесь со своими молодыми (сотрудниками), потому что молодым мы помогаем всем миром. Надо просто уметь найти, даже на сайте закупок, приложить усилия, связаться со мной, поговорить", - заключила министр.