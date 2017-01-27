В московской подземке запустят "научный поезд"

Архангельское Поморье — край зеленой тайги и морской романтикиЛичное время 27 января, 19:22
Японский грузовой корабль "Конотори-6" готовится к уборке орбиты от мусораКосмос 27 января, 19:19
Офис Ципраса назвал независимым решение суда по турецким военнымМеждународная панорама 27 января, 19:13
Рекорд расточительности: ФИФА представила годовой отчет о трансферах игроковСпорт 27 января, 19:13
Хореограф Юрий Григорович выпускает в Антверпене свой балет "Спартак"Культура 27 января, 19:02
Саночник Репилов немного разочарован, что не стал чемпионом мира в спринтеСпорт 27 января, 18:58
Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиацииАрмия и ОПК 27 января, 18:55
Люкман Адамс подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартамСпорт 27 января, 18:53
Фигурист Самарин считает, что опыт выступления на ЧЕ поможет ему в дальнейшемСпорт 27 января, 18:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. "Научный поезд" будет запущен в скором времени в московском метрополитене. Об этом в пятницу объявил директор Британского Совета в России Майкл Берд в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной Году науки и образования Великобритании и России в 2017 г.
"Поезд будет украшен цитатами знаменитых британских ученых и иллюстрациями их ключевых достижений", - заявил Берд. Запуск нового поезда является продолжением сотрудничества Британского Совета и московского метрополитена. В метрополитене Лондона, в свою очередь, также планируется запуск российского "научного поезда".
В 2016 году в рамках Года языка и литературы Великобритании и России, а также в честь 400-летия Уильяма Шекспира, в московской подземке был запущен поезд "#шекспировские страсти", который украсили изображения героев и цитаты из произведений драматурга, проиллюстрированные "эмодзи".