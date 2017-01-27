В московской подземке запустят "научный поезд"

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. "Научный поезд" будет запущен в скором времени в московском метрополитене. Об этом в пятницу объявил директор Британского Совета в России Майкл Берд в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной Году науки и образования Великобритании и России в 2017 г.

"Поезд будет украшен цитатами знаменитых британских ученых и иллюстрациями их ключевых достижений", - заявил Берд. Запуск нового поезда является продолжением сотрудничества Британского Совета и московского метрополитена. В метрополитене Лондона, в свою очередь, также планируется запуск российского "научного поезда".

В 2016 году в рамках Года языка и литературы Великобритании и России, а также в честь 400-летия Уильяма Шекспира, в московской подземке был запущен поезд "#шекспировские страсти", который украсили изображения героев и цитаты из произведений драматурга, проиллюстрированные "эмодзи".