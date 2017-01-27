Археологи нашли древнеримское судно, затонувшее в III-IV вв. в Средиземном море

МАДРИД, 27 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Команда археологов обнаружила древнеримское торговое судно, затонувшее примерно 1800 лет назад у берегов острова Кабрера (Балеарские острова) в Средиземном море. Об этом сообщила в пятницу газета El País.

По ее информации, обломки находились на глубине 70 метров. "Насколько нам известно, впервые в испанских водах обнаружено судно, нетронутое с момента крушения", - рассказал один из археологов Хавьер Родригес. Причины, по которым оно затонуло, пока остаются неизвестными.

Специалисты обнаружили на борту корабля сотни древних амфор, фрагменты которых находили в сетях местные рыбаки. Именно они подсказали членам научной экспедиции примерные координаты судна.

В октябре прошлого года два профессиональных водолаза при координации трех археологов во время нескольких погружений сделали около 2 тысяч подводных снимков судна. Теперь специалисты детально изучат материалы, а затем опубликуют исследование в научном журнале.

К настоящему моменту археологи уже предположили, что, вероятнее всего, длина корабля составляла около 20 метров. На нем перевозили гарум - рыбный соус древнеримской кухни. "Раньше соус считался деликатесом и пользовался большим спросом в римском обществе", - рассказал специалист по подводной археологии Себастия Мунар, назвав находку "археологической жемчужиной".

Предположительно, судно шло по маршруту между Северной Африкой и Испанией, югом Франции или Римом. "Балеарские острова находились ровно посередине пути и являлись хорошим пристанищем для моряков, которым нужно было запастись питьевой водой или отдохнуть, - отметил Родригес. - Возможно, они не добрались до порта из-за плохой погоды, и судно затонуло".