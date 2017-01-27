Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Археологи нашли древнеримское судно, затонувшее в III-IV вв. в Средиземном море

Наука
27 января, 19:22 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
На борту корабля обнаружено сотни древних амфор. Специалисты предполагают, что на этом судне перевозили гарум - рыбный соус древнеримской кухни
Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 27 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Команда археологов обнаружила древнеримское торговое судно, затонувшее примерно 1800 лет назад у берегов острова Кабрера (Балеарские острова) в Средиземном море. Об этом сообщила в пятницу газета El País.

Смотрите также
Уникальные находки в Крыму: Боспорское царство, которое давно мечтали найти археологи

По ее информации, обломки находились на глубине 70 метров. "Насколько нам известно, впервые в испанских водах обнаружено судно, нетронутое с момента крушения", - рассказал один из археологов Хавьер Родригес. Причины, по которым оно затонуло, пока остаются неизвестными.

Специалисты обнаружили на борту корабля сотни древних амфор, фрагменты которых находили в сетях местные рыбаки. Именно они подсказали членам научной экспедиции примерные координаты судна.

В октябре прошлого года два профессиональных водолаза при координации трех археологов во время нескольких погружений сделали около 2 тысяч подводных снимков судна. Теперь специалисты детально изучат материалы, а затем опубликуют исследование в научном журнале.

Смотрите также
Археологи обнаружили на дне Черного моря обломки 41 судна разных эпох

К настоящему моменту археологи уже предположили, что, вероятнее всего, длина корабля составляла около 20 метров. На нем перевозили гарум - рыбный соус древнеримской кухни. "Раньше соус считался деликатесом и пользовался большим спросом в римском обществе", - рассказал специалист по подводной археологии Себастия Мунар, назвав находку "археологической жемчужиной".

Предположительно, судно шло по маршруту между Северной Африкой и Испанией, югом Франции или Римом. "Балеарские острова находились ровно посередине пути и являлись хорошим пристанищем для моряков, которым нужно было запастись питьевой водой или отдохнуть, - отметил Родригес. - Возможно, они не добрались до порта из-за плохой погоды, и судно затонуло".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
9
Ученые изучат найденные на Ямале жетоны с изображением Людовика XIV и древние украшения
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия показала миру будущее своей легкой истребительной авиации
2
CBS: советник Трампа рассказала об одной из тем разговора президентов РФ и США
3
Спасший женщину из тонувшей машины полицейский не считает свой поступок героическим
4
Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине
5
Полиция ищет мужчину, который с полицейским спас женщину из тонувшей машины
6
Fox: советник Трампа заявила о рассмотрении вопроса отмены санкций США против РФ
7
Всемирная ассоциация олимпийцев пожизненно отстранила Лебедеву от исполкома организации
Темы дня
Реклама