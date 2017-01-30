Английский медальон XVI века с розой Тюдоров обнаружен при раскопках в центре Москвы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московские археологи нашли английский медальон XVI века. Открытие было сделано во время археологических работ в южной части парка "Зарядье", сообщается на сайте столичной мэрии. Медальон выполнен из сплава свинца и олова, а его диаметр составляет около пяти сантиметров.

"Возможно эта интересная археологическая находка связана с деятельностью Старого Английского двора, здание которого располагается на Варварке. Он существовал в Зарядье в XVI веке. В 1556 годы царь Иван Васильевич предоставил англичанам право беспошлинной торговли и таможенные льготы",- прокомментировал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Изображение розы Тюдоров - основной маркер медальонов, изготавливавшихся в Англии с 1509 по 1603 год в периоды правления короля Генриха VIII и его дочери королевы Елизаветы I. Вероятнее всего, что четыре столетия назад он использовался в качестве нашивки на одежду - по краям изделия есть четыре небольших отверстия. Роза Тюдоров - геральдический символ королевской династии Англии. В период правления Тюдоров, с 1485 по 1603 год, эмблему в виде сдвоенных красной и белой роз наносили на монеты, головные уборы, медальоны и даже на игральные фишки.

В ходе археологических исследований специалисты также прочитали выгравированную на медальоне надпись Dieu et mon droit, что в переводе с французского означает "Бог и моё право". Рядом с девизом указана дата - 1590 год. Эта фраза уже 700 лет является официальным девизом английской монархии, она говорит о божественном происхождении права монарха на корону. А на французском девиз написан потому, что этот язык долгое время был популярен у английской аристократии: всё общение и вся переписка велись именно на нём.

Артефакт будет передан в Музей Москвы.

Археологические работы на территории "Зарядья" ведутся два года. За это время специалисты исследовали около 1,8 тыс. квадратных метров территории будущего парка. Среди наиболее интересных находок - клад серебряных монет, а также сохранившиеся от Великой улицы деревянные мостовые и срубы домов.