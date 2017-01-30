Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Переселенцы из Северного Китая появились в Туве в эпоху Великого переселения народов: об этом свидетельствует новый археологический памятник этого периода, обнаруженный в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС Тувинской археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН). Этот памятник стал одним из самых значительных открытий экспедиции в 2016 году, и его исследования планируется продолжить в 2017 году.

"По берегам Енисея обнаружены многочисленные археологические памятники, - рассказала ТАСС руководитель экспедиции Марина Килуновская, старший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН. - Наиболее интересен могильник Ала-Тей, где было раскопано 10 погребений хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э. Этот памятник - очень важное открытие, свидетельствующее о том, что в начале эпохи Великого переселения народов на территории Тувы появляется группа пришлого населения, происходившего, по-видимому, из Северного Китая. С этого момента начинается формирование тюркского этноса".

Археологи особо отмечают, что ни одно из погребений в этом памятнике не было разграблено. Среди находок, сделанных в Ала-Тей, - пояса кочевников с уникальными бронзовыми пряжками, которые представляют собой настоящие произведения искусства: они украшены изображениям животных, геометрическими и растительными орнаментами. Одна из пряжек декорирована вставками из кораллов, бирюзы, нефрита и сердолика. В погребениях найдены также китайские монеты, зеркала, бронзовые модели раковин каури, большая коллекция керамики.

Скифы и хунну

При раскопках в долине реки Ээрбек в Центральной Туве, проводившихся при участии студентов Тувинского государственного университета, специалисты ИИМК РАН обнаружили предметы культуры хунну. "Найдено много богато декорированной керамики, бронзовое оружие, изделия из кости и железа, немного золотых украшений. В погребальном инвентаре присутствуют вещи хунну, которые свидетельствуют о связях населения с Империей хунну, то есть их появление на берегах Енисея, которое мы зафиксировали на могильнике Ала-Тей, было подготовлено ранее", - сказала Марина Килуновская. В ходе этих исследований изучены могильники Саускен-1 и Саускен-2, которые оставлены одним из скифо- сакских племен в III-II веках до н.э. Археологи отмечают, что собранная здесь научная информация дополняет открытия, сделанные на могильнике Ала-Тей.

Наскальное искусство

Еще одной точкой, где Тувинская экспедиция ИИМК РАН работала в 2016 году и планирует продолжить в текущем, стали пограничные с Монголией территории на юге Тувы в Убсу- Нурской котловине, и в Монголии. Исследования здесь проводились совместно с Институтом археологии Монголии.

При исследовании расположенных здесь памятников наскального искусства Овюры XII-XVIII, Кара-Туруг 1 и 2 экспедиция обнаружила несколько сотен новых рисунков, воспроизводящих сцены шествия зверей, охоты, сражений, колесницы, дома, фигуры козлов, оленей, хищников разных исторических эпох. Найден также керексур - курган, по конструкции напоминающий колесо со спицами, и ритуальное погребение эпохи бронзы - II тысячелетия до н.э., в котором находились кости благородного оленя и быка.

"По ущелью Монгон-Цахир с древности проходила тропа, соединявшая Туву и Монголию, по ней проезжал сам Амур-Сана, герой народного сопротивления XVIII века, - рассказала Килуновская. - На скалах вдоль тропы в эпоху Средневековья были выбиты загадочные знаки - тамги, расшифровать которые еще предстоит. Несколько сотен петроглифов зафиксировано у пограничного пункта Боршоо. Среди них очень много уникальных рисунков, например, верблюдов, летящих оленей".