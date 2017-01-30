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Жюри назвало имена претендентов на Всероссийскую премию "За верность науке"

Наука
30 января, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В шорт-лист претендентов вошли Михаил Гельфанд, Андрей Зализняк, Ася Казанцева, Елена Наймак, Татьяна Черниговская
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Доктор биологических наук Михаил Гельфанд

Доктор биологических наук Михаил Гельфанд

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Жюри III Всероссийской премии "За верность науке" опубликовало шорт-лист претендентов на награды за достижения в просвещении, в него вошли, в частности, Михаил Гельфанд, Андрей Зализняк, Ася Казанцева, Елена Наймак, Татьяна Черниговская. Об этом сообщает пресс-служба премии.

"Начинается финальный тур, на котором экспертный совет путем рангового голосования определит список лауреатов и дипломантов Премии в каждой номинации. А по результатам голосования оргкомитет Премии утвердит список финалистов в каждой номинации. В этом году в список номинантов попали самые достойные и профессиональные работы", - сказала председатель Организационного комитета премии Ольга Соломина, слова которого приводятся в сообщении.

Премия для популяризаторов

На титул "Популяризатором науки - 2016" в этом году претендуют восемь человек - доктор биологических наук Михаил Гельфанд; доктор филологических наук, автор известнейших лекций по новгородским раскопкам Андрей Зализняк; научный журналист Ася Казанцева; кандидат филологических наук Ирина Левонтина; доктор биологических наук, один из авторов проекта "Элементы.ру" Елена Наймак; кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин; научный журналист Александр Соколов; доктор филологических наук, ведущая многих научно- популярных передач Татьяна Черниговская.

Лучшие программы и проекты

Кроме того, премия отмечает наибольший вклад в популяризацию науки на телевидении, в печати и в интернете. В шорт-лист, в частности, попали проекты таких СМИ, как телеканал "Культура", "Наука", радио "Эхо Москвы", журналы "В мире науки", "Наука и жизнь", "Популярная механика".

В этом году впервые премия будет вручаться и за лучшую радиопрограмму о науке. На это звание претендуют "Наука в фокусе", "Родина слонов", "Игра слов", "Гранит науки" и "Ученый свет".

Премия "За верность науке" также присуждается за лучший онлайн проект о науке, лучший научно-популярный проект года в оффлайне и лучшую фотоработу о науке.

Всероссийская премия "За верность науке" учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации для поощрения журналистов, ученых и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и ее освещение. Торжественная церемония награждения финалистов и лауреатов премии состоится 8 февраля 2017 года в День российской науки в Московском международном Доме музыки.

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