В лесах Амазонии найден новый вид ядовитой лягушки

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Перуанские герпетологи обнаружили во влажных тропических лесах Амазонской низменности новый вид ядовитой лягушки. Он получил название Ameerega shihuemoy. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Zootaxa.

Представители нового вида окрашены в основном в черный цвет, а по спине у них идут продольные полосы оранжевого цвета. Брюхо у этой лягушки бирюзового цвета в черную крапинку.

Новый вид был обнаружен на юго-востоке Перу на территориях, относящихся к Национальному парку Ману и поселениям индейцев амаракаэри. Они используют вырабатываемый лягушками рода Ameerega яд для смазывания охотничьих дротиков, поэтому латинское название нового вида - shihuemoy - переводится с местного наречия харакмбут как "ядовитая лягушка для дротиков".

Группа исследователей под руководством Дженнифер Серрано Рохас из Национального университета Сан-Антонио Абад в Куско смогла зарегистрировать новый вид после проведения анализа ДНК этой амфибии, изучения среды ее обитания и особенностей кваканья.

Как и большинство ядовитых лягушек, самцы Ameerega shihuemoy - заботливые родители, подчеркивают в пресс-службе Национального парка Ману. "Однажды мы застали отца, который заботился о 25 икринках. Заметив нас, он попытался защитить кладку, закрыв ее своим телом. Это невероятное поведение, удивительное для ядовитых лягушек, которые рискуют своей жизнью, чтобы защитить потомство", - рассказывает Серрано.

Самцы ядовитых лягушек заботятся об отложенной самками икре, а когда появляются головастики, сажают их себе на спину и относят к заранее выбранному водоему.