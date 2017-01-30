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Ученые МГУ в 2016 году открыли 16 новых видов растений

Наука
30 января, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Все открытия сделаны за пределами России
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Открытый учеными МГУ в 2016 году вид лука Allium urusakiorum

Открытый учеными МГУ в 2016 году вид лука Allium urusakiorum

© Önder Erdem

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ученые МГУ в 2016 году открыли 16 новых видов растений, а в целом за последние пять лет - около 60.

Об этом сообщает научно-популярный портал ТАСС "Чердак" со ссылкой на доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника Гербария МГУ Алексея Серегина.

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"У нас в среднем описывается в год по сосудистым растениям (все зеленые растения, кроме водорослей и мхов) 10-12 новых для науки видов. В этом году у нас рост в полтора раза, это очень замечательный практический выход, потому что статьи статьями, они бывают разные, но когда открывается что-то новое - это очень показательно, это дорогого стоит. Но еще интересная информация, что из 60 новых видов, которые за пять лет открыты, - всего восемь на территории России, и 52 вида описаны сотрудниками университета за пределами страны", - сказал Серегин.

При этом в 2016 году все новые виды растений ученые из МГУ открыли за пределами России - в Турции, Казахстане, Лаосе, Вьетнаме, Конго, Монголии, Киргизии, Кабо-Верде и на Мадагаскаре.

Как открывают новые виды

Открыть новый вид растений можно тремя способами. Во время полевых исследований, при которых ученые сравнивают найденные растения с описаниями уже известных видов в справочниках. В ходе морфологического исследования гербария, которое позволяет изучать множество растений со всего мира, собранных в одном хранилище. В результате молекулярных ревизий, или молекулярно-генетических исследований растений.

Анализ ДНК

Последний способ позволяет ученым находить у растений устойчивые признаки, которые не видны невооруженным глазом. А затем на основании обнаруженных свойств исследователи находят внешние признаки, которые позволяют выделить группу в новый вид.

Одним из открытых благодаря ДНК-анализу видов в прошлом году стал турецкий лук Allium urusakiorum. Ученые из Турции несколько лет назад нашли растение в ходе полевых работ и по справочникам определили его как представителя широко распространенного вида. Однако затем образцы растения попали к ученым из МГУ, которые на основании молекулярно-генетических исследований установили, что этот вид состоит из десяти сильно отличающихся друг от друга локально распространенных видов, сосредоточенных в горных системах нескольких стран. Один из таких "островков" нового вида оказался на севере Турции на границе с Болгарией.

По словам биолога, в мире ежегодно описывается около 2 тысяч новых видов сосудистых растений. По прогнозам ученого, количество открываемых видов в обозримом будущем сократится до 1,5 - 1,6 тысяч и будет держаться на этом уровне.

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