Ученые МГУ и РАН: "водяные блохи" пришли в Европу из Коми

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российским ученым из МГУ и РАН удалось исследовать пути расселения по Северной Евразии ветвистоусых ракообразных ("водяных блох"), которыми кормятся многие сотни видов рыб. "Молекулярные часы" указали на очаг расселения в районе Коми. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS ONE.

В отличие от предыдущих исследований, где изучались почти исключительно дафнии, в этой научной работе авторы сосредоточились на родственных дафниям хидорусах (Chydorus sphaericus) - рядовых и крайне обычных обитателях северных регионов. "Для этого были собраны образцы хидорусов из многих водоемов России, в том числе Кроноцкого и Командорского заповедников, а также образцы из Норвегии и Южной Кореи", - указано в пресс-релизе МГУ.

Ученые из этого вуза выполнили техническую часть работы - прочтение фрагментов геномов этих рачков - на Беломорской биологической станции МГУ.

Сравнение участков генома помогает понять, как давно разошлись разные линии и группы живых организмов. Оценив эту скорость в ходе эволюции, генетики применяют "молекулярные часы" для оценки родства и давности расхождения различных групп живых организмов. "Вы собираете материал из разных-разных мест, фиксируете его в спирте, выделяете ДНК, потом с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) определяете последовательность нуклеотидов во фрагменте генома, который вам нужен, у разных образцов и смотрите, кто на кого похож, кто на кого не похож. И строите филогенетические деревья, по которым можно понять, как далеко они отстоят друг от друга", - объясняет научный сотрудник Беломорской биостанции и соавтор исследования Татьяна Неретина, чьи слова приводятся в сообщении.

Определив генетические родственные группы, ученые смогли проследить расселение хидорусов по Северной Евразии. Выяснилось, что одна из групп пережила суровые условия оледенения плейстоцена (т.е. от 2,5 млн до 11 тыс. лет назад) на территории современной Архангельской области и Республики Коми, а не на юге, и уже с этих приарктических зон распространилась по континенту.

Помимо ученых из МГУ, в исследовании также приняли участие сотрудники Института проблем экологии и эволюции РАН, Института биологии внутренних вод РАН и биологического факультета Университета штата Нью-Йорк.