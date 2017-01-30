Associated Press представило изображение прототипа летающего автомобиля

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НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Летающий автомобиль может быть оснащен четырьмя передними тяговыми пропеллерами и тремя двигателями для маневрирования, установленными на пилонах в задней части корпуса. Кабина будет выглядеть, как у пассажирского лайнера, дверь напоминать люк космического корабля, а колес не будет вообще - вместо них будут две опоры, напоминающие лыжи. Так, по данным информационного агентства Associated Press (AP), выглядит концепт-автомобиль Vahana, разработку которого ведет корпорация Airbus. Его первые испытания могут начаться уже в 2017 году.
"Мечта многих - подняться в воздух и таким образом преодолеть огромные пробки на дорогах, - отметило AP. - Изобретатели и предприниматели по всему миру - в том числе и располагающие очень крупными средствами, такие, как корпорация Airbus, борются за возможность стать первыми разработчиками воздушного судна, которое даст возможность пассажирам скользить над шоссе, забитыми автомашинами".
Некоторые из концепт-каров, по данным AP, оснащены крыльями, которые могут складываться на стоянках. "Однако большинство таких аппаратов не являются автомашинами в привычном понимании, - подчеркнуло агентство. - Большинство из них - это устройства, способные осуществлять вертикальный взлет, подобно вертолетам".
В то же время, как отметило AP, "нет гарантии того, что мечты о летающих автомобилях станут реальностью, поскольку на пути к этой мечте слишком много препятствий". Одна из таких преград - необходимость убедить регулирующие органы в том, что летающие автомобили безопасны в эксплуатации.