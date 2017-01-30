Доклинические испытания созданной учеными молекулы "антигероина" обойдутся в 50 млн рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Доклинические испытания созданной российскими учеными молекулы, блокирующей удовольствие от употребления наркотиков из опия, займут два - три года и будут стоить не менее 50 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила руководитель разработчиков молекулы, заведующая лабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марина Мягкова.

"По самым скромным (подсчетам) - это не менее 50 млн рублей на доклинику. А на клинические испытания - это сотни миллионов", - сказала Мягкова, отвечая на вопрос о стоимости испытаний разработанной в институте молекулы, подавляющей удовольствие от употребления опиатов, к которым относится героин.

Доклинические испытания займут два - три года, а после них предстоят три стадии клинических испытаний, в том числе апробирование средства на добровольцах. На рынок лекарственное средство может выйти к 2021-2025 годам, считает Мягкова, если разработчики смогут найти финансирование на дальнейшую работу над молекулой.

Созданная учеными из Института физиологически активных веществ молекула предназначается для борьбы с возможным возвратом больного к приему наркотиков.

"В настоящее время разработана молекула, - называется иммуноген (то есть вызывающая защитный ответ иммунитета - прим. ТАСС), - которая способна вырабатывать при введении в организм антитела, блокирующие, связывающие наркотические вещества и препятствующие поступлению их в мозг. В результате потребитель не получает удовольствия и не получает подкрепления для дальнейшего употребления. То есть прерывается биохимическая связь между наркотическим веществом. Удовольствие будет, когда оно поступит в мозг, а раз оно в мозг не поступает, цепочка эта прерывается", - сказала Мягкова.

По ее словам, около 80% заболевших наркоманией в России страдают от злоупотреблением опиумом и его препаратами, в то время как в США более актуальна разработка средств против кокаиновой наркомании. В будущем российские ученые планируют создать средства и против кокаинизма, и против "клубных наркотиков" - ЛСД, экстази.