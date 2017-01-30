Ученые нашли в мозгу центр влюбленности

Мутко: недопуск россиян до квалификации Паралимпиады не ставит точку в диалоге МПК и ПКРСпорт 30 января, 21:20
Терентьев: паралимпийцев России могут допустить до Игр-2018 после смены руководства МПКСпорт 30 января, 21:17
Легкоатлетка из США призвала не допускать информатора WADA Степанову к соревнованиямСпорт 30 января, 21:09
Евгений Плющенко стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболуСпорт 30 января, 20:59
Минэкономразвития РФ сообщило о снижении ВВП по итогам 2016 года на 0,6%Экономика и бизнес 30 января, 20:49
Мустафин рекомендован на пост и. о. главного тренера ФК "Мордовия"Спорт 30 января, 20:47
Кадыров поручил командирам подразделений активизировать оперативную работуПолитика 30 января, 20:41
Ученые нашли в мозгу центр влюбленностиНаука 30 января, 20:34
ПКР продолжит подготовку россиян к Играм-2018, несмотря на недопуск к соревнованиямСпорт 30 января, 20:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Американским ученым удалось "высветить" в мозгу мышей небольшой кластер чувствительных к гормонам нейронов, которые отвечают за формирование интереса к представителям противоположного пола.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.
"Эти нейроны в основном принимают сенсорные и гормональные сигналы и транслируют их в мотивированное социальное поведение", - рассказал глава исследования Гаррет Штубер из Медицинской школы Университета Северной Каролины. Его слова приведены в пресс-релизе вуза.
Объектом исследования стала медиальная преоптическая область гипоталамуса мозга мыши. Сперва ученые изучили сигналы, которые эта область высылает вентральной области покрышки среднего мозга, которая вырабатывает нейромедиатор дофамин и вовлечена в формирование зависимостей. Выяснилось, что принявшие эти сигналы нейроны из покрышки в большинстве своем также выражают рецепторы эстрогена и, следовательно, могут быть чувствительны к циклическим изменениям содержания гормонов, вырабатываемых яичниками мыши, так называемому циклу течки.
Затем ученые провели опыт на живых мышах. Оказалось, что стоит подопытной самке почуять запах мочи самца, в ее мозгу наблюдается значительное возбуждение нейронов медиальной преоптической области. Оно было сильнее, когда в крови самок было много эстрогена либо эстрогена в сочетании с прогестероном, что обычно бывает, когда молодая особь вступает в половозрелый возраст.
"На основе этого мы делаем предположение, что некоторые нейроны в мозгу могут специализироваться на получении социального вознаграждения в обход несоциального. На обработку социальных сигналов сильно влияют циркулирующие гормоны", - отмечает соавтор исследования Дженна Макгенри.
Применив оптогенетику, то есть внедрив в мозг животных специальные каналы, которые реагируют на возбуждение светом, ученым удалось искусственно стимулировать активность нейронов медиальной преоптической области, что привело к выделению дофамина. После такого вмешательства со стороны людей, как самцы, так и самки мышей проявили больший интерес к представителям противоположного пола, чем остальные грызуны, которым ничего не стимулировали.
"В целом полученные нами данные позволяют предположить, что нейроны медиальной преоптической области помогают сформировать механизм социального влечения к потенциальному партнеру", - резюмирует Штубер.