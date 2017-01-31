Арктика может лишиться морских льдов в летнее время к 2040 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Арктика может лишиться морских льдов в летний период уже к 2040 году. Такое мнение в интервью ТАСС высказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН и заведующий Лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Будущее климата в Арктике, как добавляет эксперт, до сих пор остается загадкой для мировых ученых, которые не могут сказать, продолжится ли современное потепление в Арктике, или это очередной цикл, за которым снова придет похолодание.

Загадки арктического климата

Глобальные изменения климата, которые происходят в мире, по словам климатолога, в Арктике выражены наиболее сильно. "В Арктике теплеет в 2,5-3 раза теплее, чем в среднем на планете, это явление отмечено в последние 20-30 лет. Если в среднем полушарии температура последние 30 лет увеличивалась на полградуса, то в Арктике - на 1,5", - пояснил Семенов.

Он отмечает, что климат Арктики ставит перед учеными две большие проблемы: самое быстрое потепление и самая большая неопределенность прогноза изменения климата. "Мы находимся между двумя довольно диаметральными точками зрения - либо потепление продолжится и скоро приведет к полному таянию морских льдов летом, либо оно сменится хоть не сильным, но похолоданием", - считает ученый.

Более 30 климатических моделей, как добавляет Семенов, показывают дальнейшее потепление в Арктике при антропогенном воздействии. "При увеличении выброса парниковых газов в атмосферу потепление в Арктике будет продолжаться. Мое личное мнение, что дальше будет теплеть, может не так сильно, как сейчас, но потепление будет продолжаться", - сказал он.

В случае, если климат в Арктике подвержен цикличности, в пользу чего свидетельствуют наблюдения 20 века, то цикл потепления и похолодания сейчас находится на максимуме, и температура в Арктике должна пойти на спад. "Если гипотетически такой цикл есть, и он продолжится, то в ближайшие 10-20 лет мы будем наблюдать похолодание и увеличение площади морских льдов", - заметил собеседник агентства.

Но есть мнение, что никаких циклов нет, и, по словам ученого, если посмотреть дальше в прошлое, то такая точка зрения находит подтверждение. "Есть возможность, что происходящие сейчас изменения перешли некий порог, после которого уже не будет возврата к тому, что было, а потепление будет продолжаться. Следовательно, существует вероятность того, что к 2030 или 2040 году в Арктике льда летом не будет", - заявил Семенов.

Последствия изменения климата в Арктике

Но, несмотря на неопределенность климатических прогнозов, ученые могут сказать точно - летом площадь морских льдов в Арктике в последнее время сокращается примерно на 10% в десятилетие. "Если о величине температурных изменений можно спорить, то с начала 1980 годов лед - самая хорошо и аккуратно наблюдаемая характеристика в Арктике. И уже с 1979 года стало заметно, что площадь морских льдов летом в Арктике сокращается примерно на 10% в десятилетие, то есть за последние 40 лет на 40%, и это чудовищная величина, которая ставит перед наукой большие вопросы", - отметил Семенов.

В отсутствии льда летом в Арктике, по словам эксперта, есть как положительные, так и отрицательные моменты. "Северный морской путь будет свободен, и можно будет спокойно путешествовать, но с другой стороны быстрое потепление приведет к тому, что потеплеют материковые регионы вокруг Арктики, и вечная мерзлота будет быстро таять, что приведет к негативным последствиям. Вся инфраструктура построена на вечной мерзлоте, сами грунты в арктической зоне мягкие, поэтому, когда мерзлота оттает, все сооружения просто поедут и перестанут держаться", - добавил ученый.

Помимо прямых последствий, есть и более сложные, связанные с погодой. "Еще в советские времена Арктику называли кухней погоды, потому что там выделяются большие потоки тепла, очень сильные градиенты температур, что очень сильно влияет на погоду. То, что у нас происходит последние зимы: то аномальные холода, то аномальное тепло - это связано как раз с быстрыми изменениями климата в Арктике. Если рост температуры продолжится, то в Москве к 2030-2040 годам летом потеплеет еще градуса на 1,5-2, зимой - на 4, и это уже будет европейская зима", - сказал он.

При сценарии последующего похолодания в Арктике последствия будут менее глобальными. "Похолодание в Арктике уже не будет таким сильным, как раньше, все-таки сейчас парниковых газов в атмосфере на 30% больше, чем в начале 20 века. И я думаю, что такого сильного похолодания в любом случае не будет, поэтому будем существовать примерно в таком же климате, как в 1980-90х. Ничего необычного и экстраординарного", - отметил Семенов.

Недостаток данных

Неопределенность климатических прогнозов в Арктике связана, прежде всего, с недостатком данных как в прошлом, так и в настоящем. "В прошлом нам нужны данные, чтобы понять, какова природа естественных циклов смены погоды и климата в Арктике. Данных до 1950 годов очень мало, практически нет, из-за этого слабое понимание всех процессов", - рассказал эксперт.

Современной науке для наблюдения за изменением климата в Арктике нужно больше станций и инструментальных наземных наблюдений. "С 1990-х годов произошло резкое уменьшение количества станций. Финансирования не хватает, снизилась актуальность этой проблемы, потому что до начала 1990-х годов шло активное военное противостояние, Арктика рассматривалась как бассейн, через который будет происходить обмен ядерными ударами. Поэтому станции, наблюдение, военные части - все это было. После 90-х годов произошла разрядка, и этому стало меньше уделяться внимания", - считает ученый.

Вторая причина неопределенности прогнозов - недостатки климатических моделей. "Рассматриваемые модели до сих пор не могут реалистично воспроизвести Арктику. Во-первых, опять же из-за недостатка данных. Во-вторых, нужно высокое пространственное разрешение. В этом плане идет работа, модели улучшаются, становятся более совершенными", - добавил Семенов.

Экстремальное воздействие на климат в Арктике

Для регулирования климата в Арктике есть и радикальные проекты. Например, перекрыть Берингов пролив или начать распылять соляную кислоту с самолетов в стратосферу. "Есть теории экстремального воздействия - распылять аэрозоли из самолетов. Гипотетически это возможно, но это потребует порядка 10 тыс. самолетов, которые будут вылетать и распылять в стратосферу по несколько тонн соляной кислоты. Тогда, действительно похолодает через какое-то время, но нужно это делать постоянно, поэтому такой вариант не рассматривается", - пояснил доктор наук.

Среди других радикальных предложений - перекрыть Берингов пролив. "Это конечно, несколько десятков километров, но как-то можно это сделать. Да, это приведет к изменениям регионального климата, с заметными последствиями, но никто определенно не знает, к каким именно. Если подытожить, то влиять активно и быстро на процессы в Арктике мы не можем. Можем только наблюдать", - заявил Семенов.

Ученый добавляет - Арктике нужен более качественный мониторинг для получения точных данных об изменении климата. "Мне бы хотелось, чтобы человек активнее исследовал и использовал Арктику, потому что там много природных ресурсов, потенциально удобные транспортные пути. В условиях потепления это, конечно, делать проще. Важно, чтобы Арктика навсегда обзавелась надежной системой мониторинга климата", - резюмировал он.