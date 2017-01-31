Томские ученые создают материалы для переработки редких металлов в Арктике

ТОМСК, 31 января. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) создают материалы, которые облегчат получение редкоземельных металлов, в частности, на месторождениях в Заполярье. Об этом сообщила пресс-служба ТГУ.

"Россия в силу разных причин сильно отстала от многих промышленно развитых государств по добыче и использованию редких металлов. При этом наша страна занимает второе место по их разведанным запасам. Перед нами поставлена задача - в рамках госзадания мы должны разработать высокоселективные (обладающие высокой избирательностью - прим. ТАСС) материалы и технологии их применения, которые позволят перерабатывать минеральное сырье в любых природных условиях, в том числе экстремальных", - приводятся в сообщении слова одного из разработчиков Виктора Сачкова.

Как отмечается в сообщении, в первую очередь разработка пригодится на месторождениях, добыча руд на которых технически сложна, в частности, в Заполярье. Новые материалы же позволят выделять нужное вещество в процессе переработки сырья и получать на выходе качественные металлы.

Кроме того, материал может использоваться в качестве сорбента для рекультивации загрязненной почвы и воды. В этом случае он вносится в грунт или водоем и, избирательно реагируя с загрязняющим элементом, выводит его. Получить такие материалы специалисты ТГУ рассчитывают в течение ближайших трех лет.