Профильная ассоциация в США: РФ успешно привлекает ученых-соотечественников

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Проекты привлечения соотечественников к развитию российской науки реализуются достаточно успешно. Уверенность в этом выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС на полях конференции Американского физического общества в Вашингтоне президент международной Ассоциации русскоязычной академической науки (Russian-speaking Academic Science Association, RASA), руководитель департамента биомедицинского инжиниринга столичного американского Университета Джорджа Вашингтона Игорь Ефимов.

Новый проект

"Да, это совершенно точно работает", - сказал он, отметив, что только под эгидой RASA в России уже создано несколько научных центров. В середине февраля несколько членов руководства RASA, включая самого Ефимова, а также химика Александра Кабанова и кардиохирурга Николая Васильева, собираются в Москву для конкретной проработки нового проекта, который уже обсуждали в предварительном порядке с ректоратом МГУ. Рассчитывают русские американцы встретиться и с новым заместителем главы Минобрнауки РФ академиком Григорием Трубниковым.

"Будем обсуждать новый центр подготовки будущей профессуры, нового поколения ученых для России по прорывным направлениям, - сказал собеседник. - Это будет сделано на основе сотрудничества с получателями мегагрантов, которые уже работают в МГУ, построили свои очень успешные лаборатории. Как раз Кабанов - конкретный такой пример".

По словам Ефимова, речь идет о том, чтобы "создать некую консолидированную структуру", которая позволила бы прививать в России "международную административную культуру" в сфере организации научных сообществ, созыва конференций, постановки издательского дела и т. п. "Едем с конкретными предложениями, хотим создать такой центр", - сказал президент RASA.

МГУ и Сколтех

На его взгляд, мировой опыт "управления большим научным учреждением, большим инновационным университетом" на сегодняшний день "далеко ушел от российской традиции". "И теперь нужны экспериментальные площадки, чтобы испытывать новации на российской территории: что будет работать, а что нет", - сказал ученый, приведя в качестве примера такой площадки Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).

Сам Ефимов окончил МФТИ, и он не забывает, что создавался тот в свое время как факультет МГУ. "МГУ остается самым сильным университетом России, - считает он. - Это факт, и никакое Сколково с этим бороться не сможет. Все равно самый большой талант в России - лучшие студенты и абитуриенты - идут в МГУ. И надо, чтобы они не только были напитаны новейшими научными идеями, но и представляли себе, как создать лабораторию, как ей руководить, как ее интегрировать в мировую структуру в своей области".

По убеждению собеседника, уже сейчас научные лаборатории МГУ или Сколтеха - это "часть мировой науки". "И очень важно знать весь мировой ландшафт в своей области, - пояснил Ефимов. - Надо лично знать порядка сотни других завлабов, иначе просто ничего не получится". Даже гений не сразу становится признанным, ему тоже нужны и публикации, и гранты, сказал ученый.

Он надеется, что молодые ученые в России будут получать такие возможности. Сохраняющаяся пока "оторванность руководителей некоторых российских лабораторий от мировой культуры будет преодолена именно с помощью экспериментов в Сколтехе и, надеюсь, наших центров RASA", - заявил президент ассоциации.

Чтобы таланты возвращались

На вопрос о том, есть ли в практике работы RASA примеры возвращения крупных ученых-соотечественников на родину, Ефимов ответил утвердительно.

"Их, к сожалению, меньше, чем хотелось бы, но они есть, - сказал он. - Самый большой пример - это Артем Оганов. Не побоюсь этого слова, великий химик. Он вернулся насовсем, как раз в Сколтех, и, насколько я знаю, очень доволен".