Ученые планируют провести мониторинг популяции краснокнижных стерхов на Ямале

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САЛЕХАРД, 1 февраля. /ТАСС/. Ученые планируют провести мониторинг популяции краснокнижных белых лебедей - стерхов - в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил ТАСС директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский.
"Стерхи - это уникальные птицы, которых осталось несколько десятков. Возможно, что уже с этого года мы будем работать по стерхам, подойдем к изучению популяции с точки зрения науки. Попробуем подсчитать количество птиц, к этой проблеме еще не подходили", - сказал Титовский.
Стерх - сибирский белый журавль, который отнесен к числу наиболее редких видов мировой фауны, занесен в Красную книгу. В мире всего два вида данных птиц - западная (ямальская) и восточносибирская (якутская). Западная популяция находится на грани исчезновения - всего осталось около 10 птиц. Журавль гнездится только на территории России (в Ямало-Ненецком автономном округе), а зимует в Индии и Иране. В высоту птица достигает 1,4 метра при весе от пяти до семи с небольшим килограммов, размах крыльев - до 2,6 метра.
В 2012 году в Шурышкарском районе Ямала президент РФ Владимир Путин принимал участие в эксперименте проекта "Полет надежды" по спасению стерхов. Глава государства управлял дельтапланом, ведущим стаю птиц.
В Рязанской области есть питомник редких видов журавлей - Окский государственный заповедник, который был создан в 1979 году. Его цель - сохранение генофонда находящихся под угрозой исчезновения видов и популяций журавлей и, в первую очередь, стерхов. В настоящее время в питомнике находятся 32 стерха.
Вся территория ЯНАО отнесена к Арктической зоне РФ, больше половины расположена за Полярным кругом. Общая площадь региона - 750 тыс. кв. километров.