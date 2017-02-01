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Ученые планируют провести мониторинг популяции краснокнижных стерхов на Ямале

Наука
1 февраля, 10:37 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 1, февраля. /ТАСС
По данным директора департамента науки и инновации региона Алексея Титовского, уникальных птиц осталось всего несколько десятков
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САЛЕХАРД, 1 февраля. /ТАСС/. Ученые планируют провести мониторинг популяции краснокнижных белых лебедей - стерхов - в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил ТАСС директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский.

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"Стерхи - это уникальные птицы, которых осталось несколько десятков. Возможно, что уже с этого года мы будем работать по стерхам, подойдем к изучению популяции с точки зрения науки. Попробуем подсчитать количество птиц, к этой проблеме еще не подходили", - сказал Титовский.

Стерх - сибирский белый журавль, который отнесен к числу наиболее редких видов мировой фауны, занесен в Красную книгу. В мире всего два вида данных птиц - западная (ямальская) и восточносибирская (якутская). Западная популяция находится на грани исчезновения - всего осталось около 10 птиц. Журавль гнездится только на территории России (в Ямало-Ненецком автономном округе), а зимует в Индии и Иране. В высоту птица достигает 1,4 метра при весе от пяти до семи с небольшим килограммов, размах крыльев - до 2,6 метра.

В 2012 году в Шурышкарском районе Ямала президент РФ Владимир Путин принимал участие в эксперименте проекта "Полет надежды" по спасению стерхов. Глава государства управлял дельтапланом, ведущим стаю птиц.

В Рязанской области есть питомник редких видов журавлей - Окский государственный заповедник, который был создан в 1979 году. Его цель - сохранение генофонда находящихся под угрозой исчезновения видов и популяций журавлей и, в первую очередь, стерхов. В настоящее время в питомнике находятся 32 стерха.

Вся территория ЯНАО отнесена к Арктической зоне РФ, больше половины расположена за Полярным кругом. Общая площадь региона - 750 тыс. кв. километров.

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