Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый в мире Институт криологии и криософии появится в Тюмени

Наука
1 февраля, 11:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Новое подразделение Тюменского госуниверситета займется проектами освоения Арктики
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Первый в мире Институт криологии и криософии будет создан на базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Новое научное подразделение будет реализовывать проекты по развитию арктических территорий, сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученый совет Тюменского госуниверситета на своем январском заседании принял беспрецедентное решение - создать на базе академической кафедры криософии новое научное подразделение - Институт криологии и криософии ТюмГУ - впервые в мире, но опираясь на международный опыт", - говорится в сообщении.

По словам академика РАН, научного руководителя кафедры криософии ТюмГУ Владимира Мельникова, на сегодняшний день здесь уже работают восемь иностранных ученых, имеющих международное признание. "Этот интеллектуальный потенциал кафедры перейдет в создаваемый Институт криологии и криософии ТюмГУ", - отметил он.

Смотрите также
Участники второго Международного арктического форума
"Кочующая клиника" и переработка водорослей: молодые ученые ищут пути развития Арктики

В пресс-службе добавили, что новое научное подразделение будет использоваться и для освоения стратегически важного региона - Арктики. "Решение о его создании - это результат развития новых направлений вуза, и это промежуточный итог деятельности университета, который из года в год высаживает десанты ученых и студентов на территории Югры и Ямала. Последняя такая экспедиция под руководством профессора Андрея Соромотина была совершена в Тазовский и Надымский районы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Ее участники собрали уникальный материал по ряду научных направлений и заняты его обработкой, так что в Год экологии нас ждут новые научные открытия", - уточнили в пресс-службе.

Кафедра криософии была создана в ТюмГУ в прошлом году. Ее возглавил директор Научно-исследовательского института (НИИ) экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ профессор Андрей Соромотин. Научным руководителем кафедры стал выдающийся ученый с мировым именем в области криологии академик РАН Владимир Мельников. Ранее он пояснил, что "криософия - философское направление в онтологии, система представлений о холодном мире, а криология - это фундаментальная наука о холодных явлениях и процессах".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
9
Ученые изучат найденные на Ямале жетоны с изображением Людовика XIV и древние украшения
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
2
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
3
Крейсер ВМС США сел на мель в Токийском заливе
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
6
Какое гиперзвуковое оружие ожидает российскую армию
7
СБ ООН призвал стороны конфликта на Украине немедленно прекратить огонь
Темы дня
Реклама