Первый в мире Институт криологии и криософии появится в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Первый в мире Институт криологии и криософии будет создан на базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Новое научное подразделение будет реализовывать проекты по развитию арктических территорий, сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученый совет Тюменского госуниверситета на своем январском заседании принял беспрецедентное решение - создать на базе академической кафедры криософии новое научное подразделение - Институт криологии и криософии ТюмГУ - впервые в мире, но опираясь на международный опыт", - говорится в сообщении.

По словам академика РАН, научного руководителя кафедры криософии ТюмГУ Владимира Мельникова, на сегодняшний день здесь уже работают восемь иностранных ученых, имеющих международное признание. "Этот интеллектуальный потенциал кафедры перейдет в создаваемый Институт криологии и криософии ТюмГУ", - отметил он.

В пресс-службе добавили, что новое научное подразделение будет использоваться и для освоения стратегически важного региона - Арктики. "Решение о его создании - это результат развития новых направлений вуза, и это промежуточный итог деятельности университета, который из года в год высаживает десанты ученых и студентов на территории Югры и Ямала. Последняя такая экспедиция под руководством профессора Андрея Соромотина была совершена в Тазовский и Надымский районы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Ее участники собрали уникальный материал по ряду научных направлений и заняты его обработкой, так что в Год экологии нас ждут новые научные открытия", - уточнили в пресс-службе.

Кафедра криософии была создана в ТюмГУ в прошлом году. Ее возглавил директор Научно-исследовательского института (НИИ) экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ профессор Андрей Соромотин. Научным руководителем кафедры стал выдающийся ученый с мировым именем в области криологии академик РАН Владимир Мельников. Ранее он пояснил, что "криософия - философское направление в онтологии, система представлений о холодном мире, а криология - это фундаментальная наука о холодных явлениях и процессах".