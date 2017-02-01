Ученые впервые пересадят ткани сетчатки глаза, выращенные с помощью стволовых клеток

ТОКИО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Власти Японии одобрили проведение первого в мире клинического исследования по пересадке тканей сетчатки глаза, выращенных при помощи индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), от одного человека к другому.

Соответствующее решение принял экспертный комитет Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

В исследовании примут участие специалисты из Института естественных наук "Рикэн", университетов Киото и Осаки, а также Медицинского центра Кобе. Как ожидается, оно должно начаться в первой половине этого года.

Ученые планируют пересадить ткани сетчатки глаза, выращенные при помощи iPS-клеток, пациенту, страдающему от возрастной макулярной дегенерации. Эта болезнь поражает центральную часть сетчатки и может привести к потере зрения. В качестве донора будет выступать человек с особым типом иммунитета: его клетки способны прижиться в любом организме.

Для более эффективного использования таких технологий лечения в Японии в ближайшее время также начнется создание банка iPS-клеток. По мнению специалистов, это должно ускорить проведение операций по пересадке.

Сейчас из-за долгого процесса производства индуцированных стволовых клеток из тканей самого пациента на это требуется от полугода до 10 месяцев, однако при наличии банка клеток срок сократится до 1-2 месяцев.

После того как японский ученый Синъя Яманака в 2012 году стал лауреатом Нобелевской премии по медицине и физиологии за исследование в области стволовых клеток, интерес к этой теме как со стороны японского общества, так и со стороны правительства многократно возрос. Регенеративная медицина была объявлена одним из приоритетных направлений развития науки.