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Ученые МГУ установили в ЯНАО метеостанцию для изучения "островков тепла"

Наука
1 февраля, 14:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС
Микроклиматические исследования в Салехарде проходят в рамках экспедиции "Арктическая одиссея - 2017"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Ученые и студенты МГУ им. М. В. Ломоносова установили в Салехарде - единственном в России городе, расположенном на Полярном круге (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), - метеостанцию и температурные датчики для изучения зон с температурой более высокой, чем в окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Ученые и студенты географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова установили в Салехарде автоматическую метеостанцию и восемь температурных датчиков. С помощью этого оборудования они изучат "островки тепла" - зоны в городской черте, где температура воздуха выше, чем в окружающей среде", - сказали там, отметив, что поддержку экспедиции оказали департамент по науке и инновациям округа и Научный центр изучения Арктики и Российский центр освоения Арктики.

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По словам руководителя метеорологического отдела метеообсерватории географического факультета МГУ Павла Константинова, данный феномен встречается в крупных арктических городах, его источником являются объекты городской инфраструктуры, транспорт. "Прикладной эффект исследования заключается в том, что оно способствует оптимизации расходов ЖХК. Предварительные расчеты показывают, что город с населением 40-50 тыс. человек сможет сэкономить несколько десятков миллионов рублей в год", - пояснил он.

В пресс-службе добавили, что в условиях изменения климата ученым важно получать информацию о погоде не только с Арктического побережья, но и из центра заполярных городов. "Исследования проводятся в рамках экспедиции "Арктическая одиссея - 2017". Микроклиматические исследования проведены в Мурманске, Надыме, Норильске и Апатитах. В Салехард ученые и студенты приехали из Воркуты, где установили аналогичное оборудование. Для проведения дальнейших исследований ученые планируют вернуться в Салехард весной", - уточнили там.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают отделы регионоведения, археологии и этнологии, экологического мониторинга и биомедицинских технологий.

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