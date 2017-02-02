Медведев вручит ученым премии правительства РФ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России вручит в четверг премии правительства 2016 года в области науки и техники и в области науки и техники для молодых ученых.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, премиями отмечена 21 работа, в том числе семь работ молодых ученых. Всего лауреатами стали 156 человек из 17 регионов. Их работы прошли как общественное обсуждение, так и одобрение специалистов.

Размер премии в области науки и техники - два миллиона рублей, премии для молодых исследователей - 500 тысяч рублей.

"Результаты работ, отмеченных премией, реализованы во многих отраслях экономики России: в области медицины и здравоохранения, экологии, энергетики, химии, металлургии, разведки и добычи минеральных ресурсов, вычислительной техники, машиностроения и транспорта, а также значительная часть - в сфере обороны и безопасности страны", - отметили в пресс-службе правительства.

Кабмином учреждено 20 ежегодных премий в области науки и техники, в том числе пять премий за работы в сфере обороны и безопасности, а также семь премий в области науки и техники для молодых ученых.