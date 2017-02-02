Экспертам "Сколково" представят в Хабаровске 30 инновационных проектов

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Дальневосточные инноваторы представят 30 проектов в области биомедицины, индустрии и информтехнологий экспертам фонда "Сколково" на открывающемся сегодня в Хабаровске региональном этапе Open Innovations Startup Tour. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края.

"Всего на конкурс было подано 128 инновационных проектов в сфере биомедицины, информационных технологий и промышленности. Свои идеи представили участники из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной области, а также из Иркутска и Читы. Из 128 было отобрано 30 наиболее интересных проектов, которые будут представлены экспертам фонда "Сколково" в течение двух дней - со 2 по 3 февраля", - сказал собеседник агентства.

Региональный этап Open Innovations Startup Tour пройдет в Хабаровске в городском дворце культуры. Для участия в нем зарегистрировались около 600 человек из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. От экспертов "Сколково" в рамках образовательной программы они смогут узнать о глобальных технологических трендах, совершенствовании профессиональных и личных качеств предпринимателей. Победители регионального этапа смогут рассчитывать на консультативную поддержку своих проектов, а также получат право на участие в самой крупной стартап-конференции России - Startup Village.

В составе жюри регионального этапа - вице-президент фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин, советник президента фонда Пекка Вильякайнен, генеральный директор технопарка "Сколково" Ренат Батыров, директор BlaBlaCar в России и Украине Алексей Лазоренко и другие. Организаторами дальневосточного этапа тура выступают фонд "Сколково", правительство Хабаровского края, АНО "Дальневосточное агентство содействия инновациям" и администрация Хабаровска.

Фонд "Сколково" проводит стартап-туры с 2011 года. За пять лет работы из проекта выросло целое поколение бизнесменов нового формата. Более 35 тыс. человек посетили образовательные программы, приняли участие в менторских сессиях, около 10 тыс. человек подали заявки на конкурс, проводимый в рамках тура. Целевая аудитория проекта - технологические предприниматели, молодые ученые, корпорации, инвесторы, представители технопарков, менторы и эксперты.