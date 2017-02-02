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Исследование: хронические нарушения сна повышают риск развития астмы втрое

Наука
2 февраля, 3:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Ученые проанализировали данные соцопроса, проведенного среди жителей норвежской губернии Нут-Трёнделаг, о том, насколько часто им тяжело уснуть
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Люди, страдающие хронической бессонницей и нарушениями сна, втрое чаще подвержены риску развития астмы по сравнению с теми, кто не испытывает проблем со сном. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в четверг в научном журнале European Respiratory Journal.

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"Риск развития астмы был втрое выше у участников с хронической бессонницей по сравнению с теми, у кого ее не было", - говорится в выводах из исследования, проведенного под руководством специалиста в области здравоохранения Исследовательского центра Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU) Бена Брамптона.

Около 300 млн человек в мире страдают от астмы, и их число растет. Ученые уверены, что ее развитию способствуют курение, лишний вес и загрязнение воздуха, недавно этот список пополнили депрессия и тревожность. У самих же астматиков отмечаются частые проблемы со сном: людям с этим заболеванием сложно уснуть; раз проснувшись, они не могут снова погрузиться в сон; а также они страдают от низкого качества сна, при котором человек не чувствует себя отдохнувшим, с этими проблемами сталкиваются 44%-70% больных астмой против 6,6%-37,2% людей, не испытывающих трудностей с дыханием. Выяснить связь между нарушениями сна и приступами удушья и решили исследователи под руководством Брамптона.

Масштабный опрос

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Ученые использовали данные Исследования состояния здоровья Нут-Трёнделаг (The Nord-Trndelag Health Study) - одного из самых масштабных соцопросов в области здравоохранения в мире. Информацию для него собирают, проводя анкетирование населения норвежской губернии Нут-Трёнделаг. Для исследования взаимосвязи бессонницы и приступов удушья ученые поанализировали данные трех этапов этого исследования с шагом в 11 лет: 1984-1986 годов, 1995-1997 и 2006-2008 годов.

Статистическим путем были исследованы данные почти 18 тыс. человек в возрасте от 20 до 65 лет. В опросниках они указывали, насколько часто им тяжело уснуть ("часто", "почти каждую ночь" и так далее), отмечали, что, проснувшись ночью, они не могли заснуть снова, а также как часто они чувствуют сонливость и вялость после пробуждения. Кроме того, участники исследования сообщали, бывали ли у них приступы удушья, и как часто.

В группе риска

У тех, кто отметил, что за предшествовавший опросу месяц "часто" или "почти каждую ночь" плохо засыпали, риск развития астмы за следующие 11 лет увеличивался на 65% и 108% соответственно. Если участники заявляли, что им тяжело снова заснуть ночью "часто" и "почти каждую ночь", то вероятность этого заболевания у них повышалась на 92% и 36%. У тех, кто отмечал низкое качество сна "чаще, чем раз в неделю", риск возникновения приступов удушья повышался на 94% в последующие 11 лет.

Таким образом, если у наблюдаемого часто отмечались все перечисленные выше виды нарушения сна, то риск развития астмы увеличивался втрое по сравнению с людьми, не имеющими проблемы со сном.

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