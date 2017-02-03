Ученые разведали еще одно белое пятно на карте России

Охотский улит, гусь-сухонос, белоплечий орлан — территории гнездования этих редких и редчайших птиц на юго-западном побережье Охотского моря (север Хабаровского края — Тугуро-Чумиканский район) стали летом-осенью 2016 года предметом исследования ученых из Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Экспедиция в затерянный мир редких птиц

— Эта экспедиция проводилась на средства гранта Русского географического общества (РГО), ежегодно РГО распределяет 80–100 таких грантов, при том что претендентов на них — несколько тысяч со всей страны. Задача РГО — стирать белые пятна на карты страны, и, к счастью, таких пятен еще много. Юго-Западное Приохотье — одно из таких пятен, где хабаровские ученые исследовали орнитологические территории мирового значения, — отмечает доктор географических наук, председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН Алексей Махинов.

По его словам, работу специалистов в Юго-Западном Приохотье поддержал и Амурский филиал Фонда дикой природы (WWF). Десант хабаровских ученых высадился на самых труднодоступных территориях побережья Охотского моря, попасть на которые в иное время года невозможно из-за сложной ледовой обстановки. Но если для людей эти территории малодоступны, то для птиц это важнейшие места сезонной миграции, где они гнездятся, размножаются, переживают сезон линьки.

В последний раз российские ученые исследовали это побережье в 80-х годах ХХ века, когда изучали Тугурский залив, в котором планировалось строить приливную электростанцию.

По словам исполнительного руководителя экспедиции Владимира Пронкевича, одного из немногих специалистов-орнитологов в Хабаровском крае, в мире сегодня каждый девятый вид птиц является исчезающим, в России из 750 видов 17% занесены в Красную книгу, а в регионе 20% из 400 видов птиц.

— На побережье Ульбанского, Тугурского, Николая, Академии, Константина заливов в ходе экспедиции в июле и сентябре 2016 года выявлены семь территорий высокой орнитологической ценности, пять из них — международного значения, — отметил Пронкевич. По его словам, маршрут экспедиции составил 1869 километров морем и 63 километра на суше.

Ученый-орнитолог отметил, что на побережье, которое они исследовали, обитает 255 видов птиц, 43 их них в Красной книге Хабаровского края, 30 — в Красной книге Российской Федерации.

Не каждый кулик, а охотский улит

Берега заливов Николая, Ульбанский и Константина, по оценке ученого, являются местами высокой концентрации птиц в период летне-осенних миграций, особенно важны эти места для куликов. "В южных частях этих заливов находятся обширные приливно-отливные зоны. Во время отлива образуются поля ила, обладающие высокой продуктивностью для птиц в части кормовых компонентов", — отметил он.

Кулики ежегодно пролетают 13 тысяч километров из Новой Зеландии и Австралии на побережье Ледовитого океана, свою родину. На это у них уходит менее десяти суток непрерывного полета, а вот на обратном пути они как раз и останавливаются в Юго-Западном Приохотье. В случае нарастания негативного влияния на природу в этом районе и гибели кормовых объектов — моллюсков, червей, личинок комаров, всей той живности, которая обитает в иловых полях, птицы просто не смогут останавливаться для подкорма в других местах.

Среди куликов, которые обитают в Приохотье, Владимир Пронкевич особо отметил охотского улита. Эта птица встречается на Дальнем Востоке только в Хабаровском крае и на севере Сахалина и насчитывает не более 1 тысячи особей во всем мире. На хабаровских территориях проживает более 1% всех птиц, что делает их орнитологическими территориями международного значения.

— Гнезда они строят на редкостойных лиственницах, в заболоченных лиственничниках, примерно 20 мая, птенцы в конце июня спрыгивают с гнезд, по моховым болотам выходят на приморские луга со множеством озер, там выкармливаются, — рассказал орнитолог.

В 80-е годы из-за развития северного оленеводства (олени вытаптывают корм для птиц) в Тугуро-Чумиканском районе существование охотского улита было поставлено под угрозу, его количество упало с 600 до 30 птиц. Сейчас такой угрозы для редкого вида куликов уже нет.

Палочная охота на сухоносов

Другая птица, которая обитает на севере Охотоморья, — гусь-сухонос. В июле-августе сухонос из-за линьки, во время которой птица лишается перьев, теряет способность к полету. В это время его можно легко настичь и забить до смерти палками. Этим и пользуются браконьеры, которые охотятся столь варварским способом на редкую птицу.

— Если для местных жителей эта водоплавающая птица не представляет интереса как продукт, употребляемый в пищу, то новые русские туристы, которые отдают сотни тысяч рублей на поездку на Охотоморье, к Шантарским островам, не брезуют охотничьими трофеями, добытыми именно этим способом, — отметил орнитолог.

Ученый рассказал, что северное побережье Охотского моря сегодня доступно не только с моря или с воздуха, но и по суше, автодорогами различного назначения.

— На технике с повышенной проходимостью из Хабаровска туда можно доехать за сутки, — сообщил ученый.

В России сейчас живет около 300 пар гусей-сухоносов, порядка 200 птиц — в Ульбанском заливе, который исследовала экспедиция. На озере Удыль в Хабаровском крае эту птицу уже истребили, еще одна популяция сухоносов есть в Забайкалье.

Ключевые орнитологические территории

Особенно значимы для сохранения разнообразия птиц приморские луга и приливно-отливная зона, на которой во второй половине лета сосредоточены колоссальные плотности птиц. На приморских лугах относительная средняя численность птиц может составлять 1300 особей на квадратный километр, а на приливно-отливной зоне — до 700 особей.

На северном побережье Приохотья также обитают белоплечий орлан, орлан-белохвост и скоп. На болотах размножаются и останавливаются в период сезонных миграций лебеди (кликун и малый), пискулька, сухонос, полевой лунь, черный журавль, камчатская крачка, включенные в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края.​ В ходе экспедиции на гнездовании был найден кулик-галстучник, ранее его наблюдали только на Чукотке, а также доказано размножение здесь гуся-сухоноса.

Всего в ходе экспедиции ученые обнаружили семь территорий на юго-западе Охотоморья, которые необходимо взять под охрану для сохранения редчайших птиц. По мнению ученых, все эти участки (ключевые орнитологические территории) должны стать особо охраняемой природной территорией (ООПТ) в статусе водно-болотного угодья краевого значения.

Справка Ключевая орнитологическая территория — территория, которая в силу своих биотопических, исторических или иных причин служит местом концентрации одного или нескольких видов птиц в период гнездования, линьки, на местах зимовки или отдыха во время миграций. Это наиболее ценные для птиц участки земной или водной поверхности, деградация которых резко отрицательно сказывается на благополучии отдельных популяций и вида птиц в целом.

— Мы надеемся, что ООПТ краевого значения будет создана в 2017 году. Сейчас мы встречаемся с местными жителями, представителями заинтересованных организаций. После этого будет согласован режим охраны в правительстве края, — добавил Пронкевич.

Он объяснил, что охрана изученным территориям нужна в том числе из-за роста туристического потока на Юго-Западное Приохотье, вызванного интересом россиян к Шантарскому архипелагу.

По оценке Алексея Махинова, средний срок создания ООПТ в Хабаровском крае — около года, а получение статуса водно-болотного угодья даст возможность редким и редчайшим птицам увеличить популяцию. По его словам, такие процессы уже заметны в водно-болотном угодье Шереметьевское, где после получения статуса охранной зоны начало расти число краснокнижных дальневосточных аистов.

Замначальника отдела регулирования лесных и земельных отношений на ООПТ и сохранения объектов животного мира департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды​ Министерства природных ресурсов РФ Ольга Харькова отметила, что почти все виды названных руководителем экспедиции птиц, за исключением галстучника, занесены в Красную книгу Российской Федерации и имеют статусы редкости от находящегося под угрозой исчезновения до редкого.

— Действительно, в идеале для охраны их мест обитания необходимо создавать особо охраняемые природные территории, хотя бы краевого значения, или внести их в ключевые орнитологические территории России, при возможности придав им статус водно-болотного угодья, — сказала она в интервью ТАСС.

В Хабаровском крае создано шесть государственных природных заповедников и два национальных парка общей площадью 2,32 млн га. Это заповедники "Большехехцирский", "Комсомольский", "Буреинский", "Джугджурский", "Ботчинский", "Болоньский" и парки "Анюйский" и "Шантарские острова". Всего на территории края насчитывается 217 ООПТ федерального, краевого и местного значения на площади 6,67 млн гектаров, или почти 9% от общей площади региона.

Сергей Мингазов