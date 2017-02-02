Австралия не разрешила "Академику Трешникову" высадиться на острове у Антарктиды

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Австралии не разрешили участникам международной антарктической экспедиции на российском судне "Академик Трешников" высадиться на острове Маккуори, сообщает Гидрометцентр России.

"Планировалось провести высадку на субантарктический о. Маккуори, но, к сожалению, австралийская сторона не выдала необходимых для этого разрешений, хотя ученые этого государства активно принимают участие в данной экспедиции", - подчеркнул замглавы Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ) Росгидромета Александр Макаров в документе, который публикуется в связи с началом второго этапа экспедиции.

Этот этап стартовал 22 января, когда "Академик Трешников" вышел из австралийского порта Хобарт. 29 января судно закрепилось у ледника Мерц, который стали бурить для отбора керна (проб) льда. 29-30 января было проведено два спуска глубоководного аппарата "Ропос": на глубинах около 1100 м (непосредственно у края ледника) и около 900 м (в пределах 1 км от края ледника), в ходе которых осуществлялась непрерывная видеосъемка водной толщи и поверхности дна, отбор пробы воды, грунта, донной флоры и фауны.

30 января два российских исследователя в составе международной экспедиции были заброшены вертолетам на мыс Денисон для проведения геоморфологических и палеогеографических работ, однако из-за усиления ветра им пришлось сократить время пребывания на мысе до 20 минут.

После выполнения работ в районе ледника Мерц "Академик Трешников" направится к острову Баллени.

Уникальная экспедиция

Поход "Академика Трешникова" - уникален, подчеркивали в октябре в ААНИИ. "Это первая кругосветная научная экспедиция, в которой получится полностью обогнуть Антарктиду и посетить основные субантарктические острова", - уточняли в ААНИИ. Так как столь масштабный проект не может быть реализован усилиями только одной организации или даже страны, для его осуществления был сформирован технический комитет, в который вошли представители организаций, ответственных за антарктические программы Австралии, Великобритании, Франции, ЮАР - стран, на островных территориях которых будут выполняться исследования по маршруту экспедиции, а также России и Швейцарии.

"Академик Трешников" стартовал 20 ноября из немецкого порта порта Бремерхафен. В ходе первого этапа экспедиция посетила остров Марион (ЮАР) и архипелаг Крозе (французские острова Поссессьон и Кергелен). "На переходах между островами выполнялись океанологические исследования, отбор проб воды, воздуха, планктона, наблюдение за птицами и млекопитающими. В ходе высадок на острова проводились палеогеографические исследования, исследования биоразнообразия, отбор проб воды, грунта и воздуха для дальнейших исследований в лабораториях", - сообщает Росгидромет.

В ходе второго этапа планируется посетить острова Балени, Скотта, Петра I и Диего-Рамирес. Он продлится до 22 февраля, когда экспедиция планирует прибыть в чилийский порт Пунта-Аренас.