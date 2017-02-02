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Центр по производству беспилотников создадут под Петербургом

Наука
2 февраля, 23:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко
Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали ректор университета ИТМО Владимир Васильев и директор ЗАО "Институт телекоммуникаций" Сергей Присяжнюк
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Центр по производству геоинформационных комплексов на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создадут в городе-спутнике Южный под Петербургом. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали  ректор университета ИТМО Владимир Васильев и директор ЗАО "Институт телекоммуникаций" Сергей Присяжнюк.

"Мы давно сотрудничаем с университетом ИТМО в сфере создания беспилотных летательных аппаратов и приборов, которые они могут нести. Университет предложил создать "Инноград науки и технологий", мы поддержали", - сказал ТАСС Присяжнюк, заметив, что Инноград начнется именно с этого проекта.

"Начать производство возможно уже в течение 2 лет, для этого требуются инвестиции в 100-200 млн рублей. Мы ожидаем постановления правительства РФ", - отметил Присяжнюк, уточнив, что это направление - часть раздела нанотехнологий Национальной технологической инициативы. Весь проект, по словам Присяжнюка, рассчитан на 20 лет.

По словам Присажнюка, не так важны сами беспилотники, как та аппаратура, которую они несут. "А это именно нанотехнологии", - пояснил собеседник агентства. "Наш проект - очень важный элемент импортозамещения, так как беспилотные комплексы создают практически везде, а Россия сильно приотстала, нужно догонять", - сказал он.

"Нами создано несколько десятков решений для Министерства обороны. Сегодня большую актуальность приобретает гражданское использование технологий на базе БПЛА, в том числе для агропромышленного комплекса", - отметил Присяжнюк.

В ближайшее время в ИТМО будет создан новый институт для подготовки специалистов для производства беспилотников и управления ими. Для него уже есть название - Высшая школа геоинформатики Университета ИТМО.

Инноград

Производственные и лабораторные площадки детища ИТМО и ЗАО "Институт телекоммуникаций" займут порядка 19 гектаров на территории "Иннограда". Это будут не только лаборатории, но и жилье для научных сотрудников.

Инноград - научный городок, в котором планируется создать комфортные условия для работы и проживания, начиная от лабораторий и заканчивая спорткомплексом. Владелец земельного участка - УК "СТАРТ Девелопмент" - предоставит порядка 100 гектаров на реализацию проекта "Инноград науки и технологий". Девелопер при непосредственном участии Университета ИТМО разрабатывает концепцию Иннограда.

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