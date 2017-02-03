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Ученые опровергли теорию о похолодании в Европе в XIII в. из-за извержения вулкана Самалас

Наука
3 февраля, 9:42 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 3, февраля. /ТАСС
Извержение в Индонезии в 1257 году считается крупнейшим за последнюю тысячу лет, предполагалось, что оно стало причиной Малого ледникового периода в Европе
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КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Международная группа ученых, в том числе из Красноярска, опровергла теорию, что извержение вулкана Самалас (Индонезия) в 1257 году стало причиной похолодания в Европе, голода и последующих социальных потрясений, сообщила пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

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"На основе анализа достоверных источников была опровергнута лидирующая в научном мире гипотеза о том, что извержение вулкана Самалас в 1257 году стало причиной Малого ледникового периода и более чем столетнего социального кризиса в Европе", - сообщили в СФУ.

Там отметили, что свои выводы коллектив ученых из Швейцарии, России, Франции, Великобритании, США, Китая и Канады строит на основе исследования летописей европейских городов (Шпайер, Вормс и других) и Сибири, хроник урожаев и климатических данных годовых колец деревьев. В ходе междисциплинарного анализа данных источников было установлено, что влияние извержения вулкана Самалас на европейский климат и суровое похолодание после 1257 года сильно преувеличено.

"Западная Европа, Сибирь и Япония испытывали самое сильное похолодание, которое совпало с более теплыми, чем обычно, условиями на Аляске и в Северной Канаде. Предполагается, что в Северной Америке вулканическая радиация была смоделирована по позитивной фазе колебаниями теплого течения Эль Ниньо. Архивные данные подтверждают сильный голод в Англии и Японии, но это произошло до извержения. Мы полагаем, что извержение вулкана Самалас лишь отяготило существующий кризис, но не было его причиной", - пояснил участник проекта из СФУ Владимир Мыглан.

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Извержение вулкана Самалас в 1257 году считается крупнейшим за последнюю тысячу лет. Столб выброшенного пепла и газов во время извержения превышал 40 километров, в результате было уничтожено средневековое королевство Паматан.

До недавнего времени считалось, что извержение, возможно, является причиной аномального похолодания (летописи называют последовавший за извержением год "годом без лета"), повсеместных неурожаев, голода и начавшихся в связи с этим социальных катаклизмов в Европе после 1257 года.

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