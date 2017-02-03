Американские ученые: цель сна - помочь человеку забывать лишнее

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Цель сна - помочь человеку забыть все лишнее, чтобы лучше запомнить нужное. Две новые научные работы, опубликованные в четверг в журнале Science, подтверждают эту теорию, известную как "гипотеза синаптического гомеостаза".

В одном из отчетов авторы гипотезы, специалисты из Висконсинского университета Джулио Тонони и Кьяра Сирелли, описывают эксперимент по изучению размеров и форм синапсов - мест передачи нервного импульса - в мозгу подопытных мышей. Выяснилось, в частности, что у спящих животных зоны таких контактов на 18% меньше, чем у бодрствующих. Столь значительная разница удивила даже самих специалистов.

Во втором случае сотрудник Университета Джонса Гопкинса Грэм Диринг изучал для проверки той же гипотезы протеины в мозгу мышей. В итоге был найден протеин под условным обозначением Homer1A, играющий, насколько можно судить, важную роль в "усечении" синапсов во время сна. С помощью опытов на генетически модифицированных мышах ученым удалось экспериментально подтвердить, что присутствие или отсутствие Homer существенно влияло на память животных, а соответственно и на их поведение. В частности, по оценкам авторов работы, без этого протеина сон не стирал у мышей пугающие воспоминания, которые продолжали их сковывать. У контрольной группы страх после сна проходил.

Описывая эти работы, газета The New York Times делает оговорку о том, что, как предупреждают другие специалисты, "новые результаты не являются безоговорочным доказательством (правильности) гипотезы синаптического гомеостаза". Как сказал сотрудник Огайского медицинского института сна Маркос Франк, "работа прекрасная, но вопрос в том, является ли это одной из функций сна или же основной функцией".