Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФПИ разработал комплекс диагностирования рака легких по выдыхаемому воздуху

Наука
3 февраля, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Для этого использовали разработанный по одному из проектов фонда аппаратно-программный комплекс обнаружения в воздухе сверхнизких концентраций ряда веществ
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) разработал аппаратуру, способную выявить рак легких по выдыхаемому воздуху, говорится на сайте фонда.

"В области разработки новых подходов к диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях их развития были проведены предварительные тесты с целью скрининга рака легкого по выдыхаемому воздуху. Для этого использовали разработанный по одному из проектов фонда аппаратно-программный комплекс обнаружения в воздухе сверхнизких концентраций ряда веществ", - сообщают в ФПИ.

Исследования проводились на животных. Результаты предварительных тестов показали перспективность разработки диагностического комплекса на основе искусственной нейронной сети и обонятельного анализатора для выявления рака легких на ранних стадиях заболевания, говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
2
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
5
Лукашенко не видит необходимости в создании военной авиабазы РФ в Белоруссии
6
МИД ждет от Reuters пояснений в связи с претензиями по поводу условий работы в РФ
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама