ФПИ разработал комплекс диагностирования рака легких по выдыхаемому воздуху

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) разработал аппаратуру, способную выявить рак легких по выдыхаемому воздуху, говорится на сайте фонда.
"В области разработки новых подходов к диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях их развития были проведены предварительные тесты с целью скрининга рака легкого по выдыхаемому воздуху. Для этого использовали разработанный по одному из проектов фонда аппаратно-программный комплекс обнаружения в воздухе сверхнизких концентраций ряда веществ", - сообщают в ФПИ.
Исследования проводились на животных. Результаты предварительных тестов показали перспективность разработки диагностического комплекса на основе искусственной нейронной сети и обонятельного анализатора для выявления рака легких на ранних стадиях заболевания, говорится в сообщении.