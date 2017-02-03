ФПИ разработал комплекс диагностирования рака легких по выдыхаемому воздуху

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) разработал аппаратуру, способную выявить рак легких по выдыхаемому воздуху, говорится на сайте фонда.

"В области разработки новых подходов к диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях их развития были проведены предварительные тесты с целью скрининга рака легкого по выдыхаемому воздуху. Для этого использовали разработанный по одному из проектов фонда аппаратно-программный комплекс обнаружения в воздухе сверхнизких концентраций ряда веществ", - сообщают в ФПИ.

Исследования проводились на животных. Результаты предварительных тестов показали перспективность разработки диагностического комплекса на основе искусственной нейронной сети и обонятельного анализатора для выявления рака легких на ранних стадиях заболевания, говорится в сообщении.