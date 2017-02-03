Ученые выявили новый вид акулы-молота

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Американские зоологи выявили в Карибском море новый вид молотоголовой акулы (она же акула-молот), проведя анализ ДНК особи из Белиза. Оказалось, что акулы-молоты этого региона обособились от родственников из вод близ Северной Америки несколько миллионов лет назад, когда перестали с ними спариваться.
Особь акулы-молота, предоставившая биологический материал для ДНК-теста, была выловлена в 2016 году в Белизе (бывший Британский Гондурас) в рамках экспедиции по мечению акул, сообщает пресс-служба Университета Флориды. Хотя внешне рыба абсолютно такая же, как и ее собратья, населяющие атлантические воды США и являющиеся объектом промыслового лова, генетически она отличается.
"Определяющим признаком разделения одного вида на два является прекращение скрещивания между двумя группами. Анализ ДНК, проведенный Эндрю Филдсом из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, позволил команде, работающей в Белизе, доказать, что местные акулы-молоты перестали скрещиваться с собратьями из Мексики, США и Багамских островов несколько миллионов лет назад. За это время накопились генетические различия этих двух групп", - указано в пресс-релизе Университета Флорида от 2 февраля.
Представляющий этот вуз Дэмиан Чапман не только руководит работой по регистрации нового вида, но и международным проектом Global FinPrint по изучению акул. Его задача - собрать информацию о населяющих Землю акулах и скатах, которых с каждым днем становится все меньше: четверть мировой популяции пластиножаберных находится под угрозой исчезновения.
Работа по регистрации нового вида акулы и присвоению ему латинского названия ведется параллельно с экологическими изысканиями. "Теперь мы должны определить ареал каждого вида и оценить потенциальные угрозы в отношении каждого из них. Например, есть данные, что молотоголовые акулы практически исчезли в Бразилии в результате нерегулируемого промысла, но мы не знаем, что за вид там обитает. Обнаружение нового вида в Белизе показывает, что он может оказаться не последним", - отмечает Чапман.