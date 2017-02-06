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Археологи обнаружили останки крокодилов возрастом 3 тыс. лет на северо-западе Китая

Наука
6 февраля, 5:14 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
В ходе исследования также были обнаружены десять древних могил, засыпанные колодцы
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ПЕКИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские ученые обнаружили в городе Сиань (административный центр северо-западной провинции Шэньси) останки крокодилов, обитавших в этой части земного шара около 3 тыс. лет назад. Об этом сообщила газета China Daily.

Специалисты наткнулись на редкие образцы древней фауны случайно - они находились в подземной пещере площадью 10 кв. метров, обнаруженной во время раскопок. "Для археологов это был сюрприз, поскольку подобных находок в этой части страны им делать не приходилось", - рассказал в интервью журналистам Юэ Ляньцзянь, возглавляющий группу исследователей.

По словам ученого, период существования этих рептилий в данном районе совпадает по времени с династией Западная Чжоу (1100-771 вв. до н.э.). "Данная находка позволила нам получить важную информацию об ареале обитания крокодилов несколько тысяч лет назад. Прежде такие останки были обнаружены только на юге страны", - добавил он, отметив, что, судя по находке, климат Северо-Западного Китая в те времена был гораздо более влажным, скорее всего, субтропическим.

В ходе исследования прилегающей территории археологи обнаружили также десять древних могил, несколько засыпанных колодцев, остатки здания, печи для обжига, а также более 100 подземных полости, в которых оказалось множество изделий из бронзы, камня, кости, раковины, остатки керамики.

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