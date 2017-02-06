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Томские ботаники адаптировали для Сибири редкое противовирусное растение

Наука
6 февраля, 10:08 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 6, февраля. /ТАСС
Ученые СибБС ТГУ также протестировали иммуностимулирующие и целебные свойства копеечника альпийского
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ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета (СибБС ТГУ) разработали технологию выращивания в Сибири копеечника альпийского - лекарственного растения с противовирусной активностью. В России он произрастает от юга Кольского полуострова до Урала, но в сибирских регионах встречается достаточно редко, сообщила пресс-служба ТГУ.

"В некоторых регионах России, включая Томскую область, это растение внесено в Красную книгу. В нашем регионе отмечены лишь единичные случаи обнаружения копеечника альпийского, его находили в верховьях реки Васюган", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника лаборатории лекарственных растений СибБС ТГУ Надежды Зиннер.

Ботаники ТГУ уже получили патент на технологию повышения всхожести семян растения. При необходимости они готовы помочь в создании сырьевой базы.

Трава копеечника содержит ценное вещество - мангиферин, обладающий противовирусной активностью, иммуностимулирующим действием и другими целебными свойствами. Мангиферин назван в честь манго, из листьев которого впервые был выделен. Копеечник эффективен при лечении разных проявлений герпетической инфекции, опоясывающего лишая, ветряной оспы, цитомегаловирусной инфекции, заболеваний слизистой оболочки рта.

Ученые СибБС ТГУ и Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа проверили способность копеечника альпийского усиливать иммунитет на практике. "Мы провели эксперимент: копеечником, выращенным в Ботаническом саду ТГУ, кормили поросят-сосунов. Обычно на третьей неделе жизни у них наступает критический период, в частности развивается анемия, от которой гибнет до 15% поголовья. Использование копеечника в качестве прикорма помогло избежать острых состояний и сохранить молодняк", - рассказывает Надежда Зиннер.

По ее словам, лекарственное растение в качестве прикорма было опробовано на телятах, что тоже дало положительный результат.

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