Путин наградил премиями для молодых ученых за 2016 г. двух исследователей и два коллектива

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Владимир Путин подписал указ "О присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год". Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Лауреатами стали двое молодых ученых и два коллектива исследователей.
Так, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук из Математического института имени Стеклова Александр Гайфуллин награжден "за решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее основы для развития робототехники".
Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Илья Романченко отмечен "за разработку гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий".
В состав одного из коллективов, получивших премию президента, вошли трое научных сотрудников из институтов при Курчатовском центре - Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский. Высокую оценку заслужила их работа "за исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок и создание основ новой высокопроизводительной системы компьютерной алгебры, ориентированной на проведение расчетов в области физики высоких энергий".
Еще один коллектив отмечен "за расшифровку новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей". В его состав вошли сотрудники Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Алексей Дмитриев и Анна Кудрявцева.