Тюменские ученые создают технологию утилизации отходов бурения в Арктике

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники научно-исследовательского проектного института (НИПИ "Нефтегазпроект") - подразделения Тюменского индустриального университета (ТИУ) разрабатывают экологически безопасную технологию утилизации и переработки отходов бурения на территории Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов (ЯНАО, ХМАО) и Тюменской области. Об этом сообщил ТАСС куратор проекта, заместитель генерального директора НИПИ Ярослав Богайчук.
"В подразделении ТИУ - НИПИ "Нефтегазпроект" работают над созданием малозатратной технологии утилизации бурового шлама. Ведь в настоящее время перед нефтегазодобывающими компаниями остро стоит вопрос разработки экологически безопасных технологий утилизации отходов бурения - бурового шлама, позволяющих осуществлять бурение без строительства шламовых амбаров на территориях Восточной Сибири, ХМАО, ЯНАО и Тюменской области", - сказал он.
Проект особенно актуален в свете перспективы масштабного освоения Арктики. "Цель ученых - разработка технологии утилизации и переработки отходов бурения, результат которой - техногенный грунт, предназначенный для формирования почвоподобной среды, пригодной для рекультивации нарушенных земель. Наши научные исследования и новые методики носят опережающий характер, и одна из главных задач отдела криогенных ресурсов (ОКР) - прогнозирование возможных рисков в криолитозоне, разработка таких проектных решений, которые помогут избежать потенциальных аварий, повреждений и разрушений хрупкого баланса экосистемы в арктической зоне", - отметил Богайчук.
ОКР появился в составе структурного подразделения ТИУ - НИПИ "Нефтегазпроект" в 2016 году. Он выполняет спектр дополнительных высокотехнологичных работ, в том числе исследования талых, оттаивающих, мерзлых грунтов, льдов, грунтовых вод, моделирование процессов различного взаимодействия природной и техногенной среды, прогнозирование природных и геотехнических рисков, разработку рекомендации по снижению опасности техногенных воздействий на окружающую среду.