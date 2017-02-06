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Песков: РГО начинает прием заявок на медиагранты

Наука
6 февраля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Председатель Медиа-совета общества отметил, что будут приветствоваться "особо талантливые, необычные и инновационные предложения"
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Русское географическое общество начинает прием заявок на соискание медиагрантов РГО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ, председатель Медиа-совета РГО Дмитрий Песков.

"Эти заявки будут приниматься в течение трех недель, до 26 февраля включительно", - сказал он.

По словам Пескова, этому процессу предшествовал сбор заявок на соискание исследовательских и научных грантов в рамках РГО.

Председатель Медиа-совета напомнил, что "в 2016 году правила конкурса медиагрантов были изменены, и теперь главным образом мы преследуем цель, чтобы медиагранты давались тем проектам, которые предусматривают освещение реализации научных и исследовательских инициатив РГО". "Но, вместе с тем, особо талантливые, необычные и инновационные предложения в плане заявок на медиагранты будут приветствоваться", - отметил он. "Чем оригинальнее идея, тем больше шансов получить медиагрант РГО", - уточнил Песков.

Он также сообщил, что в понедельник на официальном сайте РГО будет опубликован полный список научно-исследовательских грантов, которые рекомендованы для освещения в СМИ и могут стать лейтмотивом программ, репортажей, документальных фильмов.

Победители конкурса будут объявлены после заседания попечительского совета РГО, которое планируется на март - апрель 2017 года.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
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