Песков: РГО начинает прием заявок на медиагранты

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Русское географическое общество начинает прием заявок на соискание медиагрантов РГО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ, председатель Медиа-совета РГО Дмитрий Песков.

"Эти заявки будут приниматься в течение трех недель, до 26 февраля включительно", - сказал он.

По словам Пескова, этому процессу предшествовал сбор заявок на соискание исследовательских и научных грантов в рамках РГО.

Председатель Медиа-совета напомнил, что "в 2016 году правила конкурса медиагрантов были изменены, и теперь главным образом мы преследуем цель, чтобы медиагранты давались тем проектам, которые предусматривают освещение реализации научных и исследовательских инициатив РГО". "Но, вместе с тем, особо талантливые, необычные и инновационные предложения в плане заявок на медиагранты будут приветствоваться", - отметил он. "Чем оригинальнее идея, тем больше шансов получить медиагрант РГО", - уточнил Песков.

Он также сообщил, что в понедельник на официальном сайте РГО будет опубликован полный список научно-исследовательских грантов, которые рекомендованы для освещения в СМИ и могут стать лейтмотивом программ, репортажей, документальных фильмов.

Победители конкурса будут объявлены после заседания попечительского совета РГО, которое планируется на март - апрель 2017 года.