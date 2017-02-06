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ФАС поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"

Наука
6 февраля, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Ранее комиссия РАН предложила изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений, а пациентам отказываться от их приобретения
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Работа гомеопатической аптеки

Работа гомеопатической аптеки

© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) поддержала меморандум Российской академии наук (РАН) "О лженаучности гомеопатии", в котором комиссия РАН предложила изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений, а пациентам отказываться от их приобретения. Об этом сообщил ТАСС начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей Нижегородцев.

Комиссия РАН, в частности, рекомендовала Федеральной антимонопольной службе предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств.

"Мы полностью поддерживаем решение Российской академии наук. Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым", - сказал Нижегородцев, отметив, что рекомендации РАН будут рассмотрены управлением антимонопольной службы по рекламе.

Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, опубликовавшая 6 февраля меморандум "О лженаучности гомеопатии", предлагает Минздраву РФ вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) - предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам - не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.

Гомеопатия - вид альтернативной медицины, сформулированный в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом. Его суть - применение препаратов, содержащих сверхмалые дозы действующего вещества, которое гомеопат считает лечебным, либо вовсе лишенные его молекул. Метод основан на устаревших представлениях о том, что материя бесконечно делима, поэтому растворы можно разбавлять в любой степени - в том числе до тех пор, пока в них не останется действующего вещества. "За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу, - отмечают ученые РАН. - Все они оказались в итоге безуспешными".

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Признание гомеопатии лженаукой
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