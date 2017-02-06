ФАС поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе 2017 года вырос на 20,7% - до 13 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:24
Лавров: Иран не был замечен в связях с террористами и вносит вклад в борьбу с ИГПолитика 6 февраля, 14:20
Погрузка на сети ДВЖД в январе 2017 г. снизилась на 8,8%, до 3,7 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:13
Москвичи назвали запуск МЦК и рост числа электронных госуслуг главными событиями 2016 г.Москва 6 февраля, 14:12
"Оппозиционный блок": высокие тарифы в ЖКХ спровоцировали на Украине кризис неплатежейМеждународная панорама 6 февраля, 14:12
Глава Минспорта Павел Колобков о "Лыжне России - 2017". ВидеотрансляцияСпорт 6 февраля, 14:08
Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского краяПолитика 6 февраля, 14:04
Капитан олимпийской сборной РФ по хоккею определится перед Кубком СловакииСпорт 6 февраля, 14:02
Инвесторы "Аэрофлота" обеспокоены призывами регулировать цены на билеты перевозчикаТранспорт 6 февраля, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) поддержала меморандум Российской академии наук (РАН) "О лженаучности гомеопатии", в котором комиссия РАН предложила изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений, а пациентам отказываться от их приобретения. Об этом сообщил ТАСС начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей Нижегородцев.
Комиссия РАН, в частности, рекомендовала Федеральной антимонопольной службе предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств.
"Мы полностью поддерживаем решение Российской академии наук. Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым", - сказал Нижегородцев, отметив, что рекомендации РАН будут рассмотрены управлением антимонопольной службы по рекламе.
Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, опубликовавшая 6 февраля меморандум "О лженаучности гомеопатии", предлагает Минздраву РФ вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) - предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам - не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.
Гомеопатия - вид альтернативной медицины, сформулированный в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом. Его суть - применение препаратов, содержащих сверхмалые дозы действующего вещества, которое гомеопат считает лечебным, либо вовсе лишенные его молекул. Метод основан на устаревших представлениях о том, что материя бесконечно делима, поэтому растворы можно разбавлять в любой степени - в том числе до тех пор, пока в них не останется действующего вещества. "За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу, - отмечают ученые РАН. - Все они оказались в итоге безуспешными".