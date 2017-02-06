Скелет утконосого динозавра отреставрировали в музее геологии Узбекистана

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе 2017 года вырос на 20,7% - до 13 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:24
Лавров: Иран не был замечен в связях с террористами и вносит вклад в борьбу с ИГПолитика 6 февраля, 14:20
Погрузка на сети ДВЖД в январе 2017 г. снизилась на 8,8%, до 3,7 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:13
Москвичи назвали запуск МЦК и рост числа электронных госуслуг главными событиями 2016 г.Москва 6 февраля, 14:12
"Оппозиционный блок": высокие тарифы в ЖКХ спровоцировали на Украине кризис неплатежейМеждународная панорама 6 февраля, 14:12
Глава Минспорта Павел Колобков о "Лыжне России - 2017". ВидеотрансляцияСпорт 6 февраля, 14:08
Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского краяПолитика 6 февраля, 14:04
Капитан олимпийской сборной РФ по хоккею определится перед Кубком СловакииСпорт 6 февраля, 14:02
Инвесторы "Аэрофлота" обеспокоены призывами регулировать цены на билеты перевозчикаТранспорт 6 февраля, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАШКЕНТ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. В Узбекистане скелет утконосого травоядного динозавра - прохенеозавра - местные специалисты покрыли специальным лаком, который предохранит его от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Уникальный экспонат ископаемого выставлен в Геологическом музее республики.
Останки прохенеозавра нашли в 1961 году студенты геологического факультета Ташкентского университета, проводившие раскопки. Скелет был обнаружен в 45 км от Ташкента в местечке Келес на границе Узбекистана и Казахстана. По мнению палеонтологов, главная ценность находки в том, что в очень хорошем состоянии сохранилось более 70% скелета. Это позволило московским специалистам, к которым на исследование были отправлены кости, воссоздать недостающие, в основном мелкие, детали и собрать один из наиболее точных из известных в мире скелетов утконосого динозавра.
Высота ташкентского прохеозавра - 2,15 метра, а длина - 3,75 метра. Весил он, по разным оценкам, тонну с небольшим и был миниатюрным относительно собратьев из других групп динозавров. На территории республики ученые находили фрагменты монстров, весивших более 50 тонн, а в длину достигавших 30 метров. По словам сотрудницы музея Мадины Раджабовой, не случайно утконосого динозавра часто называют неуклюжим животным. Он как бы собран из деталей разных существ. Хвост у него как у крокодила, шея - жирафа, а передние лапы напоминают руки человека.
Геологический музей Узбекистана, где выставлен скелет динозавра, был образован еще в 1926 году. Его фонды насчитывают более 50 тыс. минералов, образцов руд и археологических находок, многие из которых уникальны. Всегда оживленно рядом с ярким минералом пирит, который неопытные старатели и сейчас частенько принимают за золото. Геологи в шутку называют его "золотом дураков". В зале древних промыслов внимание посетителей привлекают древние кайло, молотки и другие инструменты, которыми тысячи лет назад первобытные люди добывали железную руду и другие полезные ископаемые. Высота сохранившихся шахтных и пещерных приспособлений показывает, что работать им приходилось на четвереньках и ползком.
В главном зале представлена практически вся таблица Менделеева. Здесь же экспонируются переданные в дар музею богатые коллекции драгоценных и полудрагоценных камней и минералов, собранные известными учеными-геологами Хабибом Тулягановым и Тулкуном Шаякубовым.