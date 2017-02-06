Скелет утконосого динозавра отреставрировали в музее геологии Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. В Узбекистане скелет утконосого травоядного динозавра - прохенеозавра - местные специалисты покрыли специальным лаком, который предохранит его от воздействия неблагоприятных внешних факторов. Уникальный экспонат ископаемого выставлен в Геологическом музее республики.

Останки прохенеозавра нашли в 1961 году студенты геологического факультета Ташкентского университета, проводившие раскопки. Скелет был обнаружен в 45 км от Ташкента в местечке Келес на границе Узбекистана и Казахстана. По мнению палеонтологов, главная ценность находки в том, что в очень хорошем состоянии сохранилось более 70% скелета. Это позволило московским специалистам, к которым на исследование были отправлены кости, воссоздать недостающие, в основном мелкие, детали и собрать один из наиболее точных из известных в мире скелетов утконосого динозавра.

Высота ташкентского прохеозавра - 2,15 метра, а длина - 3,75 метра. Весил он, по разным оценкам, тонну с небольшим и был миниатюрным относительно собратьев из других групп динозавров. На территории республики ученые находили фрагменты монстров, весивших более 50 тонн, а в длину достигавших 30 метров. По словам сотрудницы музея Мадины Раджабовой, не случайно утконосого динозавра часто называют неуклюжим животным. Он как бы собран из деталей разных существ. Хвост у него как у крокодила, шея - жирафа, а передние лапы напоминают руки человека.

Геологический музей Узбекистана, где выставлен скелет динозавра, был образован еще в 1926 году. Его фонды насчитывают более 50 тыс. минералов, образцов руд и археологических находок, многие из которых уникальны. Всегда оживленно рядом с ярким минералом пирит, который неопытные старатели и сейчас частенько принимают за золото. Геологи в шутку называют его "золотом дураков". В зале древних промыслов внимание посетителей привлекают древние кайло, молотки и другие инструменты, которыми тысячи лет назад первобытные люди добывали железную руду и другие полезные ископаемые. Высота сохранившихся шахтных и пещерных приспособлений показывает, что работать им приходилось на четвереньках и ползком.

В главном зале представлена практически вся таблица Менделеева. Здесь же экспонируются переданные в дар музею богатые коллекции драгоценных и полудрагоценных камней и минералов, собранные известными учеными-геологами Хабибом Тулягановым и Тулкуном Шаякубовым.