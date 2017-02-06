ФАС готова ограничить рекламу гомеопатии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выполнит рекомендации комиссии Российской академии наук (РАН) по ограничению рекламы гомеопатии, если Минздрав инициирует внесение изменений в закон об обращении лекарственных средств. Об этом говорится в сообщении ФАС.

"ФАС сможет выполнить рекомендации комиссии РАН, обеспечив защиту граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, заявляющей о наличии у гомеопатических препаратов лечебных свойств, только в случае внесения Министерством здравоохранения РФ соответствующих изменений в закон об обращении лекарственных средств, исключающий гомеопатические препараты из состава лекарственных средств", - сказано в сообщении.

Сейчас гомеопатические препараты по закону считаются лекарствами, поэтому в их рекламе можно говорить о лечебных свойствах.

Ранее начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев сообщил ТАСС, что ведомство поддерживает решения комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН, озвученные в меморандуме "О лженаучности гомеопатии".

Отраслевая комиссия Российской академии наук 6 февраля опубликовала меморандум "О лженаучности гомеопатии", в котором предложила пациентам отказываться от приобретения гомеопатических препаратов, а также изымать их из государственных лечебных учреждений. Разработчики меморандума, в числе которых несколько профессоров и докторов наук, предлагают Минздраву РФ вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) - предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам - не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.

Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более двух веков. Данная доктрина утверждает, что болезни можно лечить ничтожно малыми дозами тех веществ, которые в больших дозах вызывают симптомы, сходные с признаками данной болезни. "За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу, - отмечают ученые РАН. - Все они оказались в итоге безуспешными".