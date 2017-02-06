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Замглавы Минздрава заявила об официальном признании гомеопатии ВОЗ

Наука
6 февраля, 15:43 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Татьяна Яковлева также отметила, что Министерством здравоохранения России гомеопатия тоже признана
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Гомеопатия признается официально, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом в Севастополе сказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, комментируя меморандум комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук (РАН).

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© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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"К нам в Министерство здравоохранения такого заключения (меморандума РАН - прим. ТАСС) не поступало, если оно поступит, мы, естественно, его будем изучать. Но гомеопатия признается официально Всемирной организацией здравоохранения, в том числе, и Минздравом России гомеопатия тоже признана... Если прием ведет специалист, не знающий гомеопатии, который не прошел специализацию и обучение, вот тогда это лженаука", - сказала Яковлева.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, опубликовавшая 6 февраля меморандум "О лженаучности гомеопатии", предлагает Минздраву РФ вывести гомеопатические препараты из употребления в госклиниках, ФАС - предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам - не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.

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Признание гомеопатии лженаукой
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