Замглавы Минздрава заявила об официальном признании гомеопатии ВОЗ

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Гомеопатия признается официально, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом в Севастополе сказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, комментируя меморандум комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук (РАН).
"К нам в Министерство здравоохранения такого заключения (меморандума РАН - прим. ТАСС) не поступало, если оно поступит, мы, естественно, его будем изучать. Но гомеопатия признается официально Всемирной организацией здравоохранения, в том числе, и Минздравом России гомеопатия тоже признана... Если прием ведет специалист, не знающий гомеопатии, который не прошел специализацию и обучение, вот тогда это лженаука", - сказала Яковлева.
Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, опубликовавшая 6 февраля меморандум "О лженаучности гомеопатии", предлагает Минздраву РФ вывести гомеопатические препараты из употребления в госклиниках, ФАС - предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам - не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.