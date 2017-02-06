Эксперты: эффективность гомеопатии не доказана, но пациенты к ней обращаются

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Гомеопатия не является эффективным и безопасным методом лечения с точки зрения доказательной медицины, однако пациенты продолжают обращаться к гомеопатии как к виду медицинской помощи. Решение о будущем гомеопатии в практической медицине должно быть консолидированным, такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, опубликовавшая в понедельник меморандум "О лженаучности гомеопатии", предлагает Минздраву РФ вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе - предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам - не выкладывать гомеопатические препараты совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать такие препараты покупателям.

Необходимо консолидированное мнение

"В течении десятилетий большое число пациентов обращались к этому виду помощи и продолжают обращаться. В нашей стране количество врачей-гомеопатов - более 10 тысяч. Учитывая это, полагаю, что обсуждение и уже консолидированное мнение представителей РАН, пациентского и медицинского сообществ поставит точку или запятую в этом вопросе", - сказала председатель Общественного совета при Минздраве РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты Наталья Аксенова.

По ее мнению, вопрос о будущем гомеопатии в качестве лечебного метода необходимо обсудить с профессиональным медицинским и пациентским сообществом.

Только доказательная медицина

В свою очередь доцент кафедры профилактической и неотложной кардиологии ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Михаил Гиляров, подписавшийся под меморандумом РАН, считает, что "гомеопатия не отвечает разумным аргументам". "У гомеопатии есть заведомо отрицательная вещь - люди, которые могли бы получить эффективное лечение, обращаются к помощи гомеопатов, что удлиняет путь к эффективному лечению", - сказал Гиляров.

Он также отметил, что на данный момент в мире нет исследований, которые доказали бы пользу гомеопатических препаратов.

"Она к науке не имеет никакого отношения. В мире существует много верований, сект, хоть сушеной жабой лечись, но тогда этот метод должен иметь под собой научное обоснование. До тех пор, пока его нет, он должен оставаться тем, чем остается. То есть везде и всюду на препаратах должно быть на писано, что он гомеопатический", - добавил он.

Похожей точки зрения придерживается и доцент кафедры факультетской терапии № 1 ФГБОУ ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Антон Родионов. "Мракобесия не должно быть в медицине. То, что оно туда пролезло и несколько веков там было, это не повод для того, чтобы в конце концов не попытаться с этим побороться. К сожалению, это не просто бесполезные пустышки, от этого есть очевидный вред, связанный с тем, что люди "лечатся", в кавычках, тем, что называется гомеопатией, и при этом удлиняется время до получения нормальной терапии, обращение к нормальным специалистам", - сказал он.

По словам Родионова, за последние 25 лет в медицину пришло понимание, что все, что делается по отношению к пациенту, должно быть научно обосновано и доказано. "За последние 25 лет в медицину пришло понимание, что эффективность и безопасность любого метода лечения и диагностики, которые мы предлагаем больному, должны быть доказаны в клинических исследованиях", - пояснил он.

Гомеопатия - вид альтернативной медицины, сформулированный в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом. Его суть - применение препаратов, содержащих сверхмалые дозы действующего вещества, либо вовсе лишенные его молекул. Метод основан на устаревших представлениях о том, что материя бесконечно делима, и поэтому растворы можно разбавлять в любой степени - в том числе до тех пор, пока в них не останется действующего вещества.