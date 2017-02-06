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Разработка месторождений в Сибири позволит подготовиться к освоению арктического шельфа

Наука
6 февраля, 16:28 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, февраля. /ТАСС
Месторождения в Восточной Сибири и Баженовская свита в Западной Сибири должны обеспечить страну углеводородами на ближайшие 30-40 лет
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НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Разработка новых месторождений нефти и газа в Восточной и Западной Сибири позволит технологически подготовиться к освоению шельфа арктических морей. Об этом сообщил в ходе визита полпреда РФ в СФО Сергея Меняйло в Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (ИНГГ) научный руководитель института, академик РАН Алексей Конторович.

"Освоение новых крупных месторождений нефти и газа в Сибири дает нам тот временной лаг, который позволит технологически подготовиться к освоению подледных месторождений нефти на шельфах арктических морей", - сказал Конторович.

По словам академика, помимо пока не освоенного крупнейшего сланцевого месторождения в Западной Сибири - Баженовской свиты, геологами разведан ряд залежей нефти и газа в Восточной Сибири.

"Мы ожидаем, что будет открыта крупная нефтегазоносная область на севере Красноярского края, севернее Нижней Тунгуски - аналог центральных районов в Западной Сибири. На западе Якутии в Вилюйской синеклизе (крупная впадина в пределах континентальной платформы - прим. ТАСС) на глубине 7-8 км мы ожидаем открытие гигантского газового месторождения. В районе Туруханска в зоне, прилегающей к Лене, были проведены сейсморазведочные работы, которые показали, что там развит высокоперспективный нефтеносный комплекс", - сказал Конторович.

Ученый подчеркнул, что новые месторождения в Восточной Сибири, а также Баженовская свита в Западной Сибири обеспечит страну углеводородами до 2050-60 гг., после чего пора будет приступать к освоению арктического шельфа. До этого в регионе надо будет завершить разведку, выяснить природу месторождений, подготовить технологии.

"Сейчас ни у Запада, ни у России пока нет оборудования и технологий для добычи нефти под круглогодичными льдами", - уточнил академик корреспонденту ТАСС.

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