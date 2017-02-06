Ученые МГУ создали новый штамм бактерий для производства антибиотиков

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Микробиологии из Московского государственного университета имени Ломоносова при помощи клеточной инженерии создали новый штамм молочнокислых бактерий, способных вырабатывать антибиотики широкого спектра действия. Об этом сообщает пресс-служба университета.
"Методом клеточной инженерии, а именно слиянием протопластов (содержимое клетки, кроме внешней клеточной оболочки - прим. ТАСС) двух родственных штаммов лактококков (молочнокислых бактерий - прим. ТАСС) с низкой низинсинтезирующей активностью, микробиологи получили эффективный рекомбинантный штамм, синтезирующий новый антибиотический комплекс широкого спектра действия, состоящий из разных классов биологически активных метаболитов (вещество, образующееся в процессе метаболизма - прим. ТАСС)", - приводит пресс-служба слова доктора биологических наук, ведущего научного сотрудника кафедры микробиологии биологического факультета МГУ и главного автора исследования Лидии Стояновой.
Ученые провели такие исследования, как классические микробиологические и молекулярно-генетические методы идентификации природных и рекомбинантных, то есть созданных с помощью генной инженерии, штаммов лактококков; изучили их пробиотические свойства, спектр антимикробного действия, антиоксидантную активность и выживаемость в условиях желудочно-кишечного тракта.
"Мы получили химически чистый препарат, изучили его токсикологические свойства и показали его преимущества перед известным бактериоцином (вырабатываемые бактериями белки, которые подавляют активность других штаммов - прим. ТАСС) - низином", - сказала Стоянова.
На основе рекомбинантного штамма молочнокислых бактерий Lactococcus lactis ssp. ученые разработали биоконсервант нового поколения с пробиотическим эффектом, который превосходит импортные консерванты по биологическим и экономическим показателям.
Результаты работы микробиологов из МГУ опубликованы в научном журнале Journal of Hygienic Engineering and Design.