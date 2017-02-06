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Шведские ученые установили, как мозг человека "архивирует" информацию во время сна

Наука
6 февраля, 16:51 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Вся нужная информация "сжимается", как при архивации файлов на компьютере, все ненужное сортируется и подвергается еще большей компрессии
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СТОКГОЛЬМ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Шведские ученые провели исследование, которое позволило установить, каким образом мозг человека во время сна сортирует информацию, поступившую за день.

За день человек получает много самой разной информации, в том числе совершенно бесполезной. Чтобы справиться со всем этим потоком, мозгу необходимо своевременно проводить его "обработку". Все нужное "сжимается" по аналогии с архивацией файлов в компьютере для последующего хранения, а ненужное - отсортировывается и подвергается еще большей компрессии. Это явление называется "скейлинг с уменьшением" ("scaling down" - сокращение или уменьшение объема).

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Один из участников исследования, научный сотрудник Уппсальского университета, специалист в области сна Кристиан Бенедикт отмечает, что удаление информационного шума - это важное условие эффективной работы человеческой памяти.

"Если днем учишь материал, который нужно сдавать на экзамене на следующий день, шансы на успех будут выше, если мозг подвергнет информационный шум компрессии. Если он это не в состоянии сделать, могут возникнуть трудности в освоении новой информации", - рассказал ученый в интервью местному телеканалу SWT.

Результаты экспериментов на мышах показали, что ускоряет этот процесс протеин Homer1a. Важная информация складируется в синапсах - местах контакта нейронов, а Homer1a активирует их в период сна. Таким образом важная информация "записывается" и хранится в памяти.

Ученые обратили внимание, что содержание Homer1a у спящих мышей значительно выше, чем у бодрствующих. Это объясняется тем, что гормон стресса - норадреналин - не позволяет протеину высвобождаться во время бодрствования. Таким образом скейлинга не происходит.

"Можно сказать, что сон определяет эффективность когнитивных процессов во время бодрствования. Во сне мы обрабатываем полученную за день информацию. Те части мозга, которые были задействованы особенно активно, нуждаются в скейлинге", - отметил Кристиан Бенедикт, напомнив, что ряд предыдущих исследований его коллег показал прямую связь между нагрузкой на мозг в течение дня и глубиной сна ночью.

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